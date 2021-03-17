ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно закрываются и дешево распродают товар все магазины «Домашний». Что происходит?

17.03.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сеть магазинов «Домашний» уходит из Гродно. Сейчас в городе работает только один магазин сети, но и он после того, как распродаст остатки товара, повесит замок на двери, сообщает «Вечерний Гродно». Причиной закрытия стало нелегкое финансовое состояние сети — владельцы «Домашних» задолжали поставщикам огромные суммы.


Сейчас в Гродно остался только один магазин под вывеской «Домашний» — на улице Щорса, 32Б. Хотя раньше сеть была представлена 5 магазинами. Однако в конце прошлого года был закрыт «Домашний» в универмаге на Советской, а с 25 февраля этого года не работает магазин на Ожешко, 33.


Но и магазин на Щорса вскоре ждет судьба остальных гродненских магазинов. Сейчас там происходят финальные распродажи.

Однако в целом магазин представляет собой жалкое зрелище: некоторые полки пустые или полупустые, центральные витрины вовсе убраны. Некоторые холодильники заполнены наполовину.



Как пояснили работники, сейчас магазин распродает остатки поставленной продукции, после чего также будет закрыт. Чтобы ускорить продажи, с 13 марта действуют скидки до 30% на некоторые товары. Новые партии товара не поступают очень давно.

— Закроемся, когда все распродадим. Знаете, мучаемся с этими остатками товара. Все спрашивают: «А что здесь будет дальше?», но никого не интересует, куда нам теперь идти работать, — эмоционально говорит работница магазина.


Почему закрываются «Домашние»?

Отметим, что закрытие «Домашних» фиксируется не только в Гродно, но и по всей стране. Официально компания заявила о закрытии некоторых магазинов в начале февраля, однако список закрытых торговых точек на них не остановился. На данный момент по стране насчитывается около 50 «Домашних», хотя в начале этого года было 74 точки.

Причиной закрытия магазинов стала задолженность владельцев сети перед поставщиками и кредиторами. Общая сумма задолженности составляет около 3,5 млн рублей, с декабря прошлого года в отношении владельцев сети было подано более 160 исковых заявлений о взыскании задолженности.

Первоначально владельцы сети обещали поставщикам, что ситуация с расчетами разрешится в конце января, потом — что в феврале, однако вскоре представители компании перестали отвечать на звонки. Пока поставщики своих денег не получают и намерены добиваться возврата своих денег через суд.

Первый магазин сети был открыт в Минске в феврале 2016 года.

Читайте также

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной закрытия стало нелегкое финансовое состояние сети - владельцы «Домашних» задолжали поставщикам огромные суммы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокуратура РБ: В суды направлены 468 уголовных дел в отношении участников протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by