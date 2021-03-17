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Под Молодечно пьяный водитель устроил смертельную аварию. Приговор суда - 3,5 года колонии

17.03.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор водителю, который под Молодечно устроил смертельную аварию. Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного суда.


Напомним, авария произошла в ночь на 22 ноября. Установлено, что 38-летний водитель Peugeot не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в забор и перевернулся. В результате ДТП 58-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Выяснилось, что водитель был пьян, а пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.

Суд признал водителя виновным по ч. 4 ст. 317 УК (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Также суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей.


Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
 
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