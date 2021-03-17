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Под Молодечно пьяный водитель устроил смертельную аварию. Приговор суда - 3,5 года колонии
Источник материала: Tut.by
Суд вынес приговор водителю, который под Молодечно устроил смертельную аварию. Об этом
Напомним, авария
Суд признал водителя виновным по ч. 4 ст. 317 УК (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Также суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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