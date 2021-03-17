ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генпрокуратура РБ: В суды направлены 468 уголовных дел в отношении участников протеста

17.03.2021 10:57 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Генпрокуратура Беларуси направила в суды 468 уголовных дел, заведенных на участников протестных акций.

«Дела заведены в отношении 631 лица, связанного с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой. Более 400 лиц уже осуждены», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

«Правоохранительные органы продолжают раскрывать преступления против общественной безопасности, имевшие место в 2020 году. При этом органы прокуратуры принимают дополнительные меры по активизации следствия, розыска виновных в противоправных деяниях, которые, вероятно, рассчитывали остаться неустановленными. Известно, что противоправные деяния совершаются и в Интернет-пространстве. В этом случае не следует заблуждаться: ни один виновный не уйдет от ответственности», - также сказано в сообщении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура Беларуси направила в суды 468 уголовных дел, заведенных на участников протестных акций.
 
Новости дня
Новости разные
 
У вакаліста гурта «Amaroka» Змітра Афанасенкі адбываюцца ператрусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by