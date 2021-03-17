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Доллар и евро подорожали на открытии торгов на БВФБ

17.03.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На открытии торгов на БВФБ 17 марта 2021 года белорусский рубль подешевел к доллару и евро.

Так, доллар подорожал на 0,28 копейки до 2,5946 рубля. Объём торгов на данный момент $0,5млн.

Евро подорожал на 0,01 копейки до 3,0899 рубля, при объеме торгов в 0.3млн. евро.

Российский рубль подешевел на 0.16 копейки до 3,5524 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 59,1 миллиона российских рублей.

 
 
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На открытии торгов на БВФБ 17 марта 2021 года белорусский рубль подешевел к доллару и евро.
 
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