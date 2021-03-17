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Молох ведьм: Более 400 граждан Беларуси уже осуждены за участие в акциях протеста

17.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 400 граждан Беларуси были осуждены за участие в акциях протеста после выборов президента страны, сообщила Генпрокуратура республики.



По данным ведомства, прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 человека. Уголовные дела связаны с участием в акциях, нарушением общественного порядка, насилием и угрозой насилия в отношении силовиков, их публичным оскорблением. Также были заведены дела за публичное оскорбление, надписи на чужом имуществе, хулиганство и надругательство над госсимволикой, сообщает пресс-служба прокуратуры.
 
 
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Более 400 граждан Беларуси были осуждены за участие в акциях протеста после выборов президента страны, сообщила Генпрокуратура республики.
 
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