|
Среда начинается с обысков и допросов: пришли к Дмитрию Афанасенко
Источник материала: Партизан
Сегодня утром в частном доме известного музыканта и автореставратора Дмитрия Афанасенко, а также в квартире его родителей проходят обыски.
Дмитрий Афанасенко. Фото: TUT.BY
Как стало известно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром в частном доме известного музыканта и автореставратора Дмитрия Афанасенко, а также в квартире его родителей проходят обыски.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)