ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусы больше не боятся девальвации?

17.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Переводные рублевые депозиты физических лиц в феврале 2021 года достигли 3 180,5 млн. рублей, и превысили величину данных депозитов год назад (3 105,5 млн. рублей).

В феврале текущего года по сравнению с январем данные депозиты увеличились на 279,7 млн. рублей, что выше прироста за февраль прошлого года примерно в полтора раза.

Жители Беларуси в феврале 2021 года увеличили свои рублевые срочные депозиты на 49,7 млн. рублей (до 4 649 млн. рублей), что также примерно в полтора раза больше прироста за февраль 2020 года.

Впрочем, год назад величина данных депозитов была намного больше и составляла 5 294,9 млн. рублей. То есть, по данному показателю восстановления еще не произошло, хотя дело идет к этому.

Юридические лица, в отличие от физических, свои рублевые накопления в коммерческих банках (без учета Банка развития) в феврале сокращали по сравнению с январем. Но снизились только переводные депозиты предприятий: на 389,7 млн. рублей — до 2 634,8 млн. рублей.

В то же время, срочные депозиты предприятий, номинированные в белорусских рублях, увеличились на 183,3 млн. рублей и достигли 4 576,1 млн. рублей.

Как это ни удивительно, рублевые депозиты юридических лиц за кризисный год выросли. Так, их переводные депозиты на 1 марта прошлого года равнялись 2 702,6 млн. рублей, а срочные — 4 376,3 млн. рублей. То есть их рублевые средства в сумме увеличились, хотя и ненамного.

Стоимость рублевых ценных бумаг, выпущенных коммерческими банками и находящихся вне банковского оборота, в феврале текущего года выросла на 70 млн. рублей по сравнению с январем и достигла 1 586,9 млн. рублей. Это немного ниже, чем год назад.

Рублевая денежная масса (М2*) за рассматриваемый период увеличилась на 296,9 млн. рублей и достигла 20 837,8 млн. рублей.

В феврале прошлого года она выросла на 288,7 млн. рублей — до 20 674,2 млн. рублей. Таким образом, ситуация с рублевыми ресурсами у банков сейчас примерно такая же, как была год назад.

Однако широкая денежная масса (М3) на 1 марта текущего года оказалась намного выше, чем год назад, и достигла 51 127,4 млн. рублей против 48 394,5 млн. рублей. В феврале текущего года М3 выросла по отношению к январю на 292,6 млн. рублей.

К подъему широкой денежной массы за год привела девальвация белорусского рубля против доллара и евро, что привело к увеличению рублевого эквивалента валютных средств банков.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переводные рублевые депозиты физических лиц в феврале 2021 года достигли 3 180,5 млн. рублей, и превысили величину данных депозитов год назад (3 105,5 млн. рублей).
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белхимпрофсоюз» могут исключить из влиятельной международной организации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by