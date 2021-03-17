Беларусы больше не боятся девальвации?

В феврале текущего года по сравнению с январем данные депозиты увеличились на 279,7 млн. рублей, что выше прироста за февраль прошлого года примерно в полтора раза.





Жители Беларуси в феврале 2021 года увеличили свои рублевые срочные депозиты на 49,7 млн. рублей (до 4 649 млн. рублей), что также примерно в полтора раза больше прироста за февраль 2020 года.





Впрочем, год назад величина данных депозитов была намного больше и составляла 5 294,9 млн. рублей. То есть, по данному показателю восстановления еще не произошло, хотя дело идет к этому.





Юридические лица, в отличие от физических, свои рублевые накопления в коммерческих банках (без учета Банка развития) в феврале сокращали по сравнению с январем. Но снизились только переводные депозиты предприятий: на 389,7 млн. рублей — до 2 634,8 млн. рублей.





В то же время, срочные депозиты предприятий, номинированные в белорусских рублях, увеличились на 183,3 млн. рублей и достигли 4 576,1 млн. рублей.





Как это ни удивительно, рублевые депозиты юридических лиц за кризисный год выросли. Так, их переводные депозиты на 1 марта прошлого года равнялись 2 702,6 млн. рублей, а срочные — 4 376,3 млн. рублей. То есть их рублевые средства в сумме увеличились, хотя и ненамного.





Стоимость рублевых ценных бумаг, выпущенных коммерческими банками и находящихся вне банковского оборота, в феврале текущего года выросла на 70 млн. рублей по сравнению с январем и достигла 1 586,9 млн. рублей. Это немного ниже, чем год назад.





Рублевая денежная масса (М2*) за рассматриваемый период увеличилась на 296,9 млн. рублей и достигла 20 837,8 млн. рублей.





В феврале прошлого года она выросла на 288,7 млн. рублей — до 20 674,2 млн. рублей. Таким образом, ситуация с рублевыми ресурсами у банков сейчас примерно такая же, как была год назад.





Однако широкая денежная масса (М3) на 1 марта текущего года оказалась намного выше, чем год назад, и достигла 51 127,4 млн. рублей против 48 394,5 млн. рублей. В феврале текущего года М3 выросла по отношению к январю на 292,6 млн. рублей.





К подъему широкой денежной массы за год привела девальвация белорусского рубля против доллара и евро, что привело к увеличению рублевого эквивалента валютных средств банков.