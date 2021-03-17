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Гендиректора "Пинсксовхозстроя" осудили по делу о взятках
Источник материала: Партизан
Суд Фрунзенского района г.Минска приговорил главу строительной организации к 10 годам лишения свободы, штрафу в размере 2000 базовых величин, а также запретил ему в течение 5 лет занимать руководящие должности.
Об этом «
Гендиректора арестовали по подозрению в получении взятки. В чём конкретно его признали виновным, пока неизвестно. До того, как он возглавил трест, он работал в должности начальника СПМК-33.
Приговор в законную силу не вступил. У обвиняемого есть время и право обжаловать его в вышестоящей судебной инстанции в установленные законом сроки.
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Суд Фрунзенского района г.Минска приговорил главу строительной организации к 10 годам лишения свободы, штрафу в размере 2000 базовых величин, а также запретил ему в...
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