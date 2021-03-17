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В Беларуси военным повысили пенсии

17.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прибавка оказалась весьма существенной




Белорусским военным повысили пенсии. Об этом сообщает TUT.BY.

Размер денежного довольствия военнослужащих и пенсии военных зависят от базового оклада: если его повышают, то растут и эти выплаты.


 
В феврале этого года базовый оклад, по некоторой информации, повысили ориентировочно на 12%. Таким образом в феврале выплаты были больше, чем в январе.

Ранее с 1 февраля 2020 года базовый оклад военнослужащего повысили до 220 рублей. Вслед за этим выросли и выплаты военным пенсионерам.

– Мне на 76 рублей подняли, — рассказал лейтенант запаса, у которого пенсия в феврале немногим не дотянула до 700 рублей. — У знакомого майора прибавка составила 106 рублей, а у прапорщика — 58 рублей. Мы общаемся. В последний раз пенсии повышали год назад, тоже в феврале.

Средний размер пенсий за выслугу лет пенсионеров Минобороны в апреле 2020 года составил 697,23 рубля, по инвалидности — 541,17 рубля. Размер пенсии за выслугу более 30 лет у командира отделения, старшего сержанта составлял 452,03 рубля.

По предварительным оценкам, пенсии обычных граждан растут медленнее, чем у военных. Последний раз масштабная индексация выплат была летом прошлого года.
 
 
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Прибавка оказалась весьма существенной
 
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