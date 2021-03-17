Дмитриев: «И все же слова имеют значение»









сообщает Салідарнасць. Чем больше в прошлом году белорусы узнавали себя, как граждан, тем больше мы понимали про Конституцию нашей страны. – Такое чувство, что этот сложный период дан нам, чтобы точно понимать, ЧТО именно должно быть написано в новой Конституции Республики Беларусь. И последняя неделя добавила еще один очень важный пункт, – пишет Андрей Дмитриев. – 15 марта – день Конституции,Салідарнасць. Чем больше в прошлом году белорусы узнавали себя, как граждан, тем больше мы понимали про Конституцию нашей страны.





Мы узнали, что слова в Основном законе могут быть любыми, но сила не в формальном наличии, а в том, насколько власть и общество готовы им следовать, а государственные институты защищать. И тут пока огромная проблема.





И все же слова имеют значение.





Похоже, уже каждый белорус знает, что нужно четко прописать, чтобы исключить двойное трактование:





реальное разделение властей;





ограничение президентских сроков;





равенство всех перед законом;





реальное самоуправление с прямыми выборами мэров;