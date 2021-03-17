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Дмитриев: «И все же слова имеют значение»
Источник материала: Партизан
Экс-кандидат в президенты задается вопросом: что должно быть в новой Конституции?
– Такое чувство, что этот сложный период дан нам, чтобы точно понимать, ЧТО именно должно быть написано в новой Конституции Республики Беларусь. И последняя неделя добавила еще один очень важный пункт, – пишет Андрей Дмитриев. – 15 марта – день Конституции,
Мы узнали, что слова в Основном законе могут быть любыми, но сила не в формальном наличии, а в том, насколько власть и общество готовы им следовать, а государственные институты защищать. И тут пока огромная проблема.
И все же слова имеют значение.
Похоже, уже каждый белорус знает, что нужно четко прописать, чтобы исключить двойное трактование:
реальное разделение властей;
ограничение президентских сроков;
равенство всех перед законом;
реальное самоуправление с прямыми выборами мэров;
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Экс-кандидат в президенты задается вопросом: что должно быть в новой Конституции?
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