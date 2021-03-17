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Владимир Парфенович: «Я уверен, что тем, кто придет на смену Лукашенко, сладко не будет. Куда ни пойдешь – везде жопа»

17.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трехкратный олимпийский чемпион по гребле Владимир Парфенович поделился мнением о росте цен в Беларуси.



– Вы сейчас тренируете или наслаждаетесь отдыхом?

– Наслаждаюсь отдыхом и получаю пенсию. Скажу откровенно, мне ее на жизнь хватает, ведь в деревне ничего не дорожает :). Сколько получаю – это, скажем так, интимный момент, не хотелось бы раскрывать, но на жизнь хватает. Я вам даже приведу пример своего расписания, чтобы вы понимали, как живу сейчас. Встали мы с супругой в 8.30 утра, на протяжении часа у нас зарядка. Потом прогулялись с собачкой на речку, это где-то километра полтора. Вернулись домой, позавтракали. Потом немного отдохнем, посмотрим, что творится в мире. Днем я что-нибудь сделаю по дому или на участке. Жена пока думает, какие занавески ей пошить. Вечером выпьем по рюмочке самогонки – и все, ложимся спать. Как вам расписание? Великолепно. В любом случае главное, что мы получаем удовольствие от жизни.

– А вы автомобилем пользуетесь?

– Да, но не очень часто. Например, два раза в месяц могу приехать в Минск, посчитайте, сколько потрачу на бензин, чтобы проехать 240 километров. Моему автомобилю идет 26-й год, поэтому основные расходы – это ремонт. Ну а рост цен на бензин – тут уже ничего не изменишь. Да и, скажите мне, какая может быть альтернатива, как улучшить ситуацию, когда мы живем в условиях всемирного экономического кризиса? Я уверен, что тем, кто придет на смену Лукашенко, сладко не будет. Куда ни пойдешь – везде жопа, – сказал Парфенович.
 
Теги: Минск
 
 
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Трехкратный олимпийский чемпион по гребле Владимир Парфенович поделился мнением о росте цен в Беларуси.
 
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