Владимир Парфенович: «Я уверен, что тем, кто придет на смену Лукашенко, сладко не будет. Куда ни пойдешь – везде жопа»









– Вы сейчас тренируете или наслаждаетесь отдыхом?





– Наслаждаюсь отдыхом и получаю пенсию. Скажу откровенно, мне ее на жизнь хватает, ведь в деревне ничего не дорожает :). Сколько получаю – это, скажем так, интимный момент, не хотелось бы раскрывать, но на жизнь хватает. Я вам даже приведу пример своего расписания, чтобы вы понимали, как живу сейчас. Встали мы с супругой в 8.30 утра, на протяжении часа у нас зарядка. Потом прогулялись с собачкой на речку, это где-то километра полтора. Вернулись домой, позавтракали. Потом немного отдохнем, посмотрим, что творится в мире. Днем я что-нибудь сделаю по дому или на участке. Жена пока думает, какие занавески ей пошить. Вечером выпьем по рюмочке самогонки – и все, ложимся спать. Как вам расписание? Великолепно. В любом случае главное, что мы получаем удовольствие от жизни.





– А вы автомобилем пользуетесь?



