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Задолженность организаций по кредитам и займам выросла почти на четверть

17.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За январь рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг составила 9,1%, а рентабельность продаж — 7,3%. Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет, подводя финансовые результаты работы организаций на 1 февраля.

По информации Белстата, дебиторская задолженность на 1 февраля достигла 49,9 млрд рублей (на 22,2% больше, чем на 1 февраля 2020-го), в том числе просроченная — 8,1 млрд рублей, или 16,1% от общего объема дебиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность на 1 февраля установилась на уровне 60 млрд рублей (на 17% больше, чем годом ранее), в том числе просроченная — 7,8 млрд рублей, или 13% от общего объема кредиторской задолженности.

При этом задолженность отечественных организаций по кредитам и займам на 1 февраля 2021 года составила около 97,3 млрд рублей, что почти на 23% больше, чем на 1 февраля 2020-го. Просроченная задолженность превысила 2,8 млрд рублей, снизившись за год на 1,8%. В подсчетах не учитывали банки, небанковские кредитно-финансовые организации, Банк развития, страховые организации, микроорганизации и малые вневедомственные организации. 
 
 
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За январь рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг составила 9,1%, а рентабельность продаж — 7,3%. Такие данные опубликовал Национальный...
 
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