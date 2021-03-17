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Ани Лорак снялась в кружевном белье
Источник материала: UDF
Лорак находится в прекрасной форме / фото instagram.com/anilorak
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в ванной.
В кадре Каролина показалась в белой атласной полурастегнутой рубашке, из-под которой виднеется кружевное белье.
Свой образ Ани Лорак дополнила полусобранными волосами и неброским макияжем.
«Стань счастливей, слышишь? Но не любой ценой, если третий лишний…», – подписала 42-летняя знаменитость кадр строчками из новой песни.
Лорак находится в прекрасной форме / фото instagram.com/anilorak
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