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Ани Лорак снялась в кружевном белье

17.03.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ани Лорак снялась в кружевном белье
Лорак находится в прекрасной форме / фото instagram.com/anilorak
Украинская певица Ани Лорак предстала в соблазнительном наряде и сверкнула грудью.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в ванной.

В кадре Каролина показалась в белой атласной полурастегнутой рубашке, из-под которой виднеется кружевное белье.

Свой образ Ани Лорак дополнила полусобранными волосами и неброским макияжем.

«Стань счастливей, слышишь? Но не любой ценой, если третий лишний…», – подписала 42-летняя знаменитость кадр строчками из новой песни.


Ани Лорак снялась в кружевном белье

Лорак находится в прекрасной форме / фото instagram.com/anilorak
 
 
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