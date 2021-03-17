Источник материала: UDF



Лорак находится в прекрасной форме / фото instagram.com/anilorak

«Стань счастливей, слышишь? Но не любой ценой, если третий лишний…», – подписала 42-летняя знаменитость кадр строчками из новой песни.





Лорак находится в прекрасной форме / фото instagram.com/anilorak

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ани Лорак снялась в кружевном белье В сети осыпали 42-летнюю звезду комплиментами.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в ванной.В кадре Каролина показалась в белой атласной полурастегнутой рубашке, из-под которой виднеется кружевное белье.Свой образдополнила полусобранными волосами и неброским макияжем.