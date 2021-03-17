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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Торги 17 марта открылись девальвацией белорусского рубля ко всем валютам Стоимость валютной корзины растёт уже третий день.

Стоимость валютной корзины растёт уже третий день, а до этого она находилась на минимуме за 18 дней.По даннымпо состоянию на 10:07:Курс доллара поднялся на 0,0032 BYN до 2,5950 BYN/USD и оставил минимум за 25 дней.Курс евро подрос лишь на 0,0002 BYN до 3,0900 BYN/EUR. Напомним, что за предыдущие восемь торгов евро дешевел семь раз. За это время его курс рухнул на 0,0631 BYN до минимума за 54 дняКурс российского рубля вырос ещё на 0,0060 BYN до 3,5600 BYN/100 RUB. Рубль Рф за последние семь дней дорожает уже шестой раз и поднимается до максимума за 6,5 месяцев.Российский рубль сегодня немного подешевел к доллару. Так, если вчера утром курс доллара находился немного ниже уровня 73,00 российских рублей, то сегодня он поднялся до 73,05 российских рублей. Но это по прежнему очень близко к минимуму за 8 месяцев.Евро подорожал до 87,03 российских рублей — на 20 копеек больше, чем было сутки назад. Евро, как и доллар, находится вблизи минимума за 8 месяцев назад.