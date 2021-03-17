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Торги 17 марта открылись девальвацией белорусского рубля ко всем валютам

17.03.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Торги 17 марта открылись девальвацией белорусского рубля ко всем валютам
Иллюстративное фото
Утром в среду на БВФБ белорусский рубль подешевел к российскому рублю до минимума за 196 дней. Корзина валют подорожала на 0,10% до максимума за 13 дней.

Стоимость валютной корзины растёт уже третий день, а до этого она находилась на минимуме за 18 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:07:

Курс доллара поднялся на 0,0032 BYN до 2,5950 BYN/USD и оставил минимум за 25 дней.

Курс евро подрос лишь на 0,0002 BYN до 3,0900 BYN/EUR. Напомним, что за предыдущие восемь торгов евро дешевел семь раз. За это время его курс рухнул на 0,0631 BYN до минимума за 54 дня

Курс российского рубля вырос ещё на 0,0060 BYN до 3,5600 BYN/100 RUB. Рубль Рф за последние семь дней дорожает уже шестой раз и поднимается до максимума за 6,5 месяцев.

Московская биржа


Российский рубль сегодня немного подешевел к доллару. Так, если вчера утром курс доллара находился немного ниже уровня 73,00 российских рублей, то сегодня он поднялся до 73,05 российских рублей. Но это по прежнему очень близко к минимуму за 8 месяцев.

Евро подорожал до 87,03 российских рублей — на 20 копеек больше, чем было сутки назад. Евро, как и доллар, находится вблизи минимума за 8 месяцев назад.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость валютной корзины растёт уже третий день.
 
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