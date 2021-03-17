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Эти знаки Зодиака ждет сумасшедшее везение в апреле: счастливчиков лишь трое!
Источник материала: UDF
Фото: freepik.com
Об этом пишет
Дева
В профессиональной сфере Дев ожидает серьезный рост. Наконец-то вам подвернется проект, достойный вашей энергии и амбиций. Апрель весьма хорош и для тех Дев, которые хотят поменять место работы - хорошие вакансии будут сыпаться как из рога изобилия. Звезды рекомендуют Девам уделить внимание состоянию нервной системы, так как жизнь в постоянном дедлайне может привести к стрессам и неврозам.
Весы
Весам предстоит месяц, полный сил и энергии. Вам это пригодится, чтобы успеть проделать все дела и посетить все вечеринки, на которые вас будут приглашать очень часто. Вы почувствуете, что готовы танцевать и веселиться до самого утра. Однако все это чревато переутомлением, так что не забывайте принимать витамины и хорошо питаться. Вам может захотеться резко сменить имидж. Не противьтесь порывам - обновленный образ сделает вас еще более привлекательными.
Водолей
Водолеям работа в команде сможет принести успех и денежные поступления, а вот индивидуальные проекты лучше оставить на потом. Возможно, в течение месяца вам придется отправиться в продолжительную командировку, что поспособствует дальнейшему развитию карьеры и пополнению вашего кошелька. Именно в дороге звезды сулят Водолеям судьбоносную встречу, которая может закончиться не просто романом, но и переездом в другую страну или город.
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Весам предстоит месяц, полный сил и энергии.
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