ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эти знаки Зодиака ждет сумасшедшее везение в апреле: счастливчиков лишь трое!

17.03.2021 11:05 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Эти знаки Зодиака ждет сумасшедшее везение в апреле: счастливчиков лишь трое!
Фото: freepik.com
Гороскоп на апрель 2021 года сулит трем знакам Зодиака сумасшедшее везения на разных жизненных поприщах. Астрологи рассказали, как этим счастливчикам выжать максимум из второго месяца весны, чтобы добиться еще больше успехов.

Об этом пишет oloveza.

Дева


В профессиональной сфере Дев ожидает серьезный рост. Наконец-то вам подвернется проект, достойный вашей энергии и амбиций. Апрель весьма хорош и для тех Дев, которые хотят поменять место работы - хорошие вакансии будут сыпаться как из рога изобилия. Звезды рекомендуют Девам уделить внимание состоянию нервной системы, так как жизнь в постоянном дедлайне может привести к стрессам и неврозам.

Весы


Весам предстоит месяц, полный сил и энергии. Вам это пригодится, чтобы успеть проделать все дела и посетить все вечеринки, на которые вас будут приглашать очень часто. Вы почувствуете, что готовы танцевать и веселиться до самого утра. Однако все это чревато переутомлением, так что не забывайте принимать витамины и хорошо питаться. Вам может захотеться резко сменить имидж. Не противьтесь порывам - обновленный образ сделает вас еще более привлекательными.

Водолей


Водолеям работа в команде сможет принести успех и денежные поступления, а вот индивидуальные проекты лучше оставить на потом. Возможно, в течение месяца вам придется отправиться в продолжительную командировку, что поспособствует дальнейшему развитию карьеры и пополнению вашего кошелька. Именно в дороге звезды сулят Водолеям судьбоносную встречу, которая может закончиться не просто романом, но и переездом в другую страну или город.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Вакцинные войны продолжаются: за что Европа мстит AstraZeneca
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by