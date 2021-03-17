Источник материала: UDF



Фото: freepik.com

Дева

Весы

Водолей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти знаки Зодиака ждет сумасшедшее везение в апреле: счастливчиков лишь трое! Весам предстоит месяц, полный сил и энергии.

Об этом пишетВ профессиональной сфере Дев ожидает серьезный рост. Наконец-то вам подвернется проект, достойный вашей энергии и амбиций. Апрель весьма хорош и для тех Дев, которые хотят поменять место работы - хорошие вакансии будут сыпаться как из рога изобилия. Звезды рекомендуют Девам уделить внимание состоянию нервной системы, так как жизнь в постоянном дедлайне может привести к стрессам и неврозам.Весам предстоит месяц, полный сил и энергии. Вам это пригодится, чтобы успеть проделать все дела и посетить все вечеринки, на которые вас будут приглашать очень часто. Вы почувствуете, что готовы танцевать и веселиться до самого утра. Однако все это чревато переутомлением, так что не забывайте принимать витамины и хорошо питаться. Вам может захотеться резко сменить имидж. Не противьтесь порывам - обновленный образ сделает вас еще более привлекательными.Водолеям работа в команде сможет принести успех и денежные поступления, а вот индивидуальные проекты лучше оставить на потом. Возможно, в течение месяца вам придется отправиться в продолжительную командировку, что поспособствует дальнейшему развитию карьеры и пополнению вашего кошелька. Именно в дороге звезды сулят Водолеям судьбоносную встречу, которая может закончиться не просто романом, но и переездом в другую страну или город.