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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 17 марта: что нужно обязательно сделать, главные запреты и именинники Именины сегодня празднуют: Василий, Вячеслав, Григорий, Даниил, Павел, Яков.

Церковный праздник в честь преподобного Герасима совпадает с прилетом грачей – это один из первых признаков наступления весны.Обычно наши предки в день Герасима-грачевника в каждом доме пекли хлеб в виде птицы, чтобы задобрить грачей и призвать хорошую погоду вместе с обильным урожаем. 17 марта весна боролась с холодами и прогоняла всю нечистую силу.Один раз в году на Руси люди сталкивались со злыми духами-кикиморами. В домах проводились ритуалы избавления от назойливой жены домового.Если грачи прилетели, то через месяц сойдет снег.Грачи играют – на хорошую погоду.Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – к переменчивой погоде.Грачи кричат – к дождю.Кто утром первым грачей встретит, того ждет удача.Если прилетевшие грачи взялись за ремонт старых гнезд, через несколько дней будет хорошая и теплая погода.Сны, которые снятся в этот день - сбудутся через 12 дней.В этот день нельзя идти на любые операции и посещать стоматолога.Не делайте крупных покупок - они будут напрасными.Именины сегодня празднуют: Василий, Вячеслав, Григорий, Даниил, Павел, Яков.