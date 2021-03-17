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Давление на правозащитников «Весны» набирает новые обороты

17.03.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Давление на правозащитников «Весны» набирает новые обороты
Иллюстративное фото
В отношении многих членов и волонтеров правозащитного центра «Весна» на этой неделе идут активные следственные действия.

Так, 15 и 16 марта на допрос по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом против друзей и волонтеров «Весны» был вызван известный могилевский правозащитник Борис Бухель.

17 марта на допросы в качестве свидетелей вызваны правозащитники Леонид Светик в Витебске, Владимир Малей и Маргарита Величкина в Бресте, Сергей Латинский в Бобруйске.

Ранее были задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры Марфа Рябкова и Андрей Чапюк (Минск), Леонид Судаленко (Гомель) и Татьяна Ласица (Речица).

В МВД считают, что правозащитники и журналисты, «выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности».

Напомним, что по информации МВД, 16 февраля сотрудники ГУБОПиК провели около 90 обысков по месту жительства членов незарегистрированных организаций «Весна», «профсоюз работников РЭП», а также представителей БАЖ и медиаресурсов протестного толка.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В МВД считают, что правозащитники и журналисты, «организовывали и финансировали протесты».
 
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