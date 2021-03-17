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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Давление на правозащитников «Весны» набирает новые обороты В МВД считают, что правозащитники и журналисты, «организовывали и финансировали протесты».

Так, 15 и 16 марта на допрос по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом против друзей и волонтеров «Весны» был вызван известный могилевский правозащитник17 марта на допросы в качестве свидетелей вызваны правозащитникив Бобруйске.Ранее были задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры(Минск),(Гомель) и(Речица).В МВД считают, что правозащитники и журналисты, «выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности».Напомним, что по информации МВД, 16 февраля сотрудники ГУБОПиК провели около 90 обысков по месту жительства членов незарегистрированных организаций «Весна», «профсоюз работников РЭП», а также представителей БАЖ и медиаресурсов протестного толка.