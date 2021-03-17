Мощный стимул: Трамп захотел баллотироваться в президенты из-за Меган Маркл

Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-президент США Дональд Трамп всерьез планирует участвовать в выборах, если его оппонентом станет жена принца Гарри Меган Маркл.

После инаугурации нового президента США Джо Байдена его предшественник Трамп предпочел уйти в тень и перестал появляться на публике. Но молчание бывшего лидера было недолгим: он все же выступил с речью на телевидении и удивил всех зрителей.

Новое появление Трампа в эфире канала Fox News вызвало ажиотаж в сети: политик выразил желание баллотироваться в президенты из-за Меган Маркл.

Трампа попросили прокомментировать скандальное интервью Меган Маркл и слухи о том, что она планирует выдвигать свою кандидатуру в следующей президентской гонке.

"Я очень надеюсь это произойдет. Если так случится, то я еще больше буду склоняться к тому, чтобы баллотироваться", – высказался Трамп

Также он еще раз напомнил публике, что он не "поклонник" Маркл из-за ее нападок в адрес королевы Елизаветы II.

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