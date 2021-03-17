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Поддержать TUT.BY может каждый. Вот простой способ

17.03.2021 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели часто спрашивают нас, как поддержать TUT.BY. Не секрет, что мы работаем благодаря рекламодателям — за счет доходов от продажи рекламы. Поддержать нас, купив рекламу, может не только бизнес, но и читатель. Вы можете стать рекламодателем, оплатив часть рекламной кампании на портале в пользу социально-активного бизнеса.

В чем суть проекта?

В течение 30 дней (до 16 апреля) каждый желающий может поучаствовать в создании рекламного проекта в пользу компаний, которые работают с людьми с ограниченными возможностями.

Компании-участницы проекта

  • ООО «Инклюзивный бариста
  • ООО «Центр молодежной инициативы»

Выбирайте любую сумму для оплаты, а на собранные за месяц средства TUT.BY реализует рекламную кампанию для организаций-участниц проекта. Купить такую рекламу могут только физические лица — резиденты Республики Беларусь.

Если вы хотите поддержать TUT.BY, но не можете сделать это прямо сейчас — оставьте свой email и укажите дату, когда такая возможность появится. В выбранный день на вашу почту придет напоминание.

Компании-участницы проекта

  • ООО «Инклюзивный бариста
  • ООО «Центр молодежной инициативы»

Отчет о проведении рекламной кампании каждый человек, принявший участие в проекте, получит на свой электронный адрес.

Покупка рекламы на TUT.BY дает возможность редакции продолжать работать и освещать жизненно важную для общества информацию. Спасибо всем, кто принял участие в проекте!

 
 
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