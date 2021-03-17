Какие курсы доллара и евро установили обменники 17 марта

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 17 марта растет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 17 марта

На торгах курс доллара вырос на 0,17% — до 2,5961 рубля (данные на 10.41), евро упал на 0,02% — до 3,0892 рубля (данные на 10.35), а курс российского рубля снизился на 0,05% — до 3,5523 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.41).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк, Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,597 рубля (Банк Дабрабыт, Цептер Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Альфа-Банке, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке — 2,594 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке, Белорусском народном банке— 3,13 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,092 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, БСБ Банке, Технобанке, Франсабанке — 3,88 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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