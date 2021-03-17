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В редакции СМИ пришли письма от Давыдько, в которых он призывает освободить Лукашенко от должности

17.03.2021 11:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В редакции СМИ пришли письма от Давыдько, в которых он призывает освободить Лукашенко от должности

  • 17.03.2021, 11:16
В редакции СМИ пришли письма от Давыдько, в которых он призывает освободить Лукашенко от должности
Геннадий Давыдько

Глава «Белой Руси» заявил, что его почту взломали.

Tut.by получил на редакционную почту письмо якобы от главы «Белой Руси» Геннадия Давыдько, в котором он призывает своих коллег вместе досрочно освободить Александра Лукашенко от должности. Затем Давыдько заявил, что его почту взломали — и от его имени рассылают такие письма.

«Как депутат и гражданин Республики Беларусь я не могу больше спокойно смотреть на то, что происходит в стране. Я вижу, что жизнь в Республике Беларусь, к моему глубокому сожалению, ухудшается. И как бы я ни поддерживал Александра Григорьевича Лукашенко, я вынужден признать: страна движется не туда. Мы все больше подвергаемся влиянию Запада, хотя должны быть с Россией. Поэтому я призываю своих коллег по Палате представителей вместе досрочно освободить Александра Григорьевича Лукашенко от должности», — говорится в письме, которые получили редакции медиа.

— Кто-то взломал мою почту и от моего имени рассылает эти глупые письма. Вам, вероятно, это нравится, потому что политика вашего ресурса направлена на свержение государственной власти. Но вам я отвечаю, как есть на самом деле: естественно, я этого не делал, — заявил Геннадий Давыдько.


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