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Медики назвали болезни, которые можно вылечить пивом

17.03.2021 11:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали болезни, которые можно вылечить пивом

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  • 17.03.2021, 11:11
Медики назвали болезни, которые можно вылечить пивом

Напиток применяют в больницах Австрии и Чехии.

На сегодняшний день известны несколько случаев, когда пиво помогало людям в борьбе с болезнями. Например, возбудитель холеры передавался через воду, а в пиве он выжить не мог, пишет u-news.com.ua.

Это в XIX веке удалось выяснить врачу Джону Сноу. Поэтому людям рекомендовали пить пиво, поскольку в тот период оно считалось безопаснее для здоровья. Несколько десятков лет назад специалисты советовали пациентам с туберкулезом пить пиво, поскольку напиток в том числе уничтожает возбудителей и этого заболевания. Сейчас же от туберкулеза лечат более прогрессивными методами.

А немецкие и чешские медики рекомендуют употреблять пиво, чтобы убрать приступы кашля. Для этого необходимо использовать живое темное ячменное пиво, его нужно разогреть, затем добавить сырое яйцо и мед. Эта смесь способна облегчить дыхание, повысить иммунитет и, в целом, облегчить состояние.

Также в больницах Австрии и Чехии нередко пациентов с мочекаменной болезнью лечат именно пивом. Дело в том, что этот напиток является мочегонным. В стакан пива также рекомендуют добавлять несколько капель лимонного сока.

Ученые уже давно выяснили, что на здоровье людей положительно влияет хмель, точнее ксантогумол, который в нем содержится. Для этого исследователи провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что пиво способно предупреждать появление диабета второго типа. Для этого подопытных мышей сначала раскармливали жирной пищей, а затем давали ксантогумол в капсулах. И если влияние этого вещества на здоровье положительно, то воздействие этанола на наш организм — отрицательно.

Поэтому стоит отметить, что перед использованием данного продукта в качестве лекарства стоит проконсультироваться со специалистами. Также чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья. На сегодняшний день существует множество прогрессивных методов лечения различных болезней, которым стоит отдавать предпочтение.

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Напиток применяют в больницах Австрии и Чехии.
 
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