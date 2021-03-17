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Медики назвали болезни, которые можно вылечить пивом
Источник материала: Хартия'97
Медики назвали болезни, которые можно вылечить пивом
Напиток применяют в больницах Австрии и Чехии.
На сегодняшний день известны несколько случаев, когда пиво помогало людям в борьбе с болезнями. Например, возбудитель холеры передавался через воду, а в пиве он выжить не мог, пишет
Это в XIX веке удалось выяснить врачу Джону Сноу. Поэтому людям рекомендовали пить пиво, поскольку в тот период оно считалось безопаснее для здоровья. Несколько десятков лет назад специалисты советовали пациентам с туберкулезом пить пиво, поскольку напиток в том числе уничтожает возбудителей и этого заболевания. Сейчас же от туберкулеза лечат более прогрессивными методами.
А немецкие и чешские медики рекомендуют употреблять пиво, чтобы убрать приступы кашля. Для этого необходимо использовать живое темное ячменное пиво, его нужно разогреть, затем добавить сырое яйцо и мед. Эта смесь способна облегчить дыхание, повысить иммунитет и, в целом, облегчить состояние.
Также в больницах Австрии и Чехии нередко пациентов с мочекаменной болезнью лечат именно пивом. Дело в том, что этот напиток является мочегонным. В стакан пива также рекомендуют добавлять несколько капель лимонного сока.
Ученые уже давно выяснили, что на здоровье людей положительно влияет хмель, точнее ксантогумол, который в нем содержится. Для этого исследователи провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что пиво способно предупреждать появление диабета второго типа. Для этого подопытных мышей сначала раскармливали жирной пищей, а затем давали ксантогумол в капсулах. И если влияние этого вещества на здоровье положительно, то воздействие этанола на наш организм — отрицательно.
Поэтому стоит отметить, что перед использованием данного продукта в качестве лекарства стоит проконсультироваться со специалистами. Также чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья. На сегодняшний день существует множество прогрессивных методов лечения различных болезней, которым стоит отдавать предпочтение.
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Напиток применяют в больницах Австрии и Чехии.
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