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Белорусскому олигарху Воробью не удалось отвоевать свой актив в Украине
Источник материала: Хартия'97
Белорусскому олигарху Воробью не удалось отвоевать свой актив в Украине
Труба остается под арестом.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отказала компании "ПрикарпатЗападТранс" в апелляции на решение Высшего антикоррупционного суда об аресте части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", проходящего через территорию Украины.
Об этом
"В апелляции отказано", - сказал собеседник издания.
Таким образом, действующим остается решение ВАКС от 23 февраля 2021 года об аресте объекта.
Арест на нефтепродуктопровод был наложен, потому что в Киеве решили разобраться, как этот актив оказался в частных руках "двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины". Частью нефтепродуктопровода владеет компания "ПрикарпатЗахадТранс". А контрольный пакет акций этой компании принадлежит приближенному к Александру Лукашенко белорусскому бизнесмену Николаю Воробью. Хотя в Украине компанию связывают прежде всего с именем политика, которого еще называют "кумом Путина" Виктора Медведчука.
Сообщается также, что Медведчук намерен обжаловать арест нефтепродуктопровода в Верховном суде Украины.
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Труба остается под арестом.
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