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Егор Шарангович забросил очередную шайбу в НХЛ, его команда победила

17.03.2021 11:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Егор Шарангович забросил очередную шайбу в НХЛ, его команда победила

  • 17.03.2021, 10:46
Егор Шарангович забросил очередную шайбу в НХЛ, его команда победила

Эта шестая шайба белорусского хоккеиста за клуб из Нью-Джерси.

Егор Шарангович забросил очередную шайбу в НХЛ. "Нью-Джерси" победил "Баффало" — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Шарангович открыл счет на 18-й минуте. У белорусского хоккеиста это уже шестая шайба за "Нью-Джерси". Он отличается во втором матче подряд. В 24 поединках у него 10 (6+4) очков, сообщает "Еврорадио".

Егору Шаранговичу 22 года. Сезон он начинал в аренде в минском "Динамо", но в декабре 2020-го его отозвали в "Нью-Джерси", за который он успешно выступает.

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