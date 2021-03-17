Источник материала: Хартия'97

Опять ударили по своим 17.03.2021, 10:44

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«Бомбежка Воронежа» продолжается.

Росстат оперативно сообщает – за первую неделю марта цена на картошку в России выросла на 2.6%. А всего за год и 2 с небольшим месяца цена на картофель выросла на 60%. Минсельхоз объяснял это «определенным сокращением объемов производства из-за неблагоприятных погодных условий», пишет Telegram-канал «СерпомПо» .

Казалось бы, - откройте шире двери импорту картофеля, отмените свои идиотские «контрсанкции», которые «бомбят Воронеж». Мы уже писали об этом.

Или, по крайней мере, проявите гибкость, прагматизм – на время закройте глаза на поставки – пусть цены стабилизируются. Снизьте социальное напряжение.

Но, нет. Это предложения не для Путина и Мишустина. «Московский комсомолец. Оренбург» сообщает, что в Оренбургской области уничтожено 60 тонн картофеля, которые шли в Россию из Германии через Казахстан.

Как говорил Остап Бендер: «Чистая работа. Идиотская выдумка».

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