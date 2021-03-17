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Таракан в панике: что изменилось в силовом блоке с прошлого лета
Источник материала: Хартия'97
Таракан в панике: что изменилось в силовом блоке с прошлого лета
Оцените размах рокировок.
В прошлом, выборном, году «вся эта политика» обрушилась на Таракана примерно так, как сильные снегопады и двадцатиградусные морозы этой зимой.
В мае началась президентская кампания, а уже в самом начале июня у КГК был новый глава, с которым появилось и «дело Бабарико».
С сентября же кадровые перестановки в руководстве большей части силовых и контрольных ведомств Беларуси посыпались как из рога изобилия: людей меняли в МВД, Генпрокуратуре, Следственном комитете, Минобороны, а в КГК и Совете безопасности и вовсе дважды.
За это время со своих постов ушли такие старожилы, как экс-глава КГБ Вакульчик и бывший генпрокурор Конюк, дольше всех предшественников находившиеся на своих должностях. Рокировки случались и раньше, но тут поражает размах.
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