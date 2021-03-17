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Британка выложила снимок УЗИ будущего ребенка - пользователи увидели там известного персонажа

17.03.2021 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Великобритании поделилась снимком УЗИ своего будущего ребенка в интернете, а пользователи заметили на нем известного рекламного персонажа. Об этом рассказал таблоид The Sun.


Фото: издание The Sun

Жительница приморского города Лоустофт на юго-востоке Великобритании Ханна Ходжсон находится на седьмом месяце беременности. После очередного УЗИ она разместила снимок своего будущего ребенка в интернете. При этом сама будущая мама не заметила на фото ничего необычного, а вот пользователи начали активно комментировать то, что увидели — необычную улыбающуюся мордашку рядом с малышом.

Они сравнивали рожицу на фото с различными вымышленными персонажами, среди которых были черепашки-ниндзя и герой «Маппет-Шоу» лягушонок Кермит. Но больше всего сходств находили с Медовым Монстром (Honey Monster) — персонажем из британской рекламы хлопьев для завтрака.


Изображение: world.openfoodfacts.org

В итоге сын Ханны, Олли, пока еще находящийся в материнской утробе, стал знаменит еще до своего рождения — постом с его снимком поделились в интернете около 10 тысяч раз.

Беременность — непростое время для 36-летней Ханны и ее 35-летнего мужа Адама. У женщины есть проблемы со здоровьем: из-за рака ей еще в 18 лет удалили легкое, а за три года у нее произошло три выкидыша. Поэтому будущие родители называют своего пока нерожденного сына не иначе как «чудо-ребенком».

Новость о ставшем вирусным посте прокомментировала и компания-производитель хлопьев: «Мы очень рады это слышать. Медовы Монстр любит радовать людей всех возрастов», — заявил ее представитель.

 
Теги: Новости
 
 
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Сама женщина признается, что не заметила на фото ничего необычного и обратила внимание лишь тогда, когда увидела комментарии в интернете.
 
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