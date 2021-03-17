В России сняли безумное видео: по городу бегает медведь и бросается на прохожих (видео)

Источник материала: Onliner

Доброе утро, стереотипы. В российском Нижневартовске медведь средь бела дня разгуливает по улицам и даже пытается гнаться за прохожими. Видео погони появилось в сети сегодня. На ролике мишка бежит за мужчиной, а после его отпугивает проезжающий автобус. Как сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе мэрии, сейчас медведя пытаются поймать.

— Пострадавших нет. Медведь забежал на территорию одного из предприятий. Видно, что медведь молодой, он испуган, он добежал до территории предприятия, ее оцепили, там находятся в том числе сотрудники полиции. Предполагаемый хозяин животного приехал на место, — сказал собеседник агентства. По его словам, после того как хищника поймают, будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Также специалисты выясняют, для чего житель города держал медведя.