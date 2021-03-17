ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России сняли безумное видео: по городу бегает медведь и бросается на прохожих (видео)

17.03.2021 11:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Доброе утро, стереотипы. В российском Нижневартовске медведь средь бела дня разгуливает по улицам и даже пытается гнаться за прохожими. Видео погони появилось в сети сегодня. На ролике мишка бежит за мужчиной, а после его отпугивает проезжающий автобус.  Как сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе мэрии, сейчас медведя пытаются поймать.

— Пострадавших нет. Медведь забежал на территорию одного из предприятий. Видно, что медведь молодой, он испуган, он добежал до территории предприятия, ее оцепили, там находятся в том числе сотрудники полиции. Предполагаемый хозяин животного приехал на место, — сказал собеседник агентства. По его словам, после того как хищника поймают, будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Также специалисты выясняют, для чего житель города держал медведя.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро, стереотипы. В российском Нижневартовске медведь средь бела дня разгуливает по улицам и даже пытается гнаться за прохожими. Видео погони появилось в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В редакции СМИ пришли письма от Давыдько, в которых он призывает освободить Лукашенко от должности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by