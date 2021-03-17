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Главное в среду. СМИ получили странное письмо от имени Давыдько. Оказалось — фейк
Источник материала: Onliner
Среда в Беларуси начинается с новостей про обыски и фейки. Так, сегодня на почту негосударственным СМИ пришло письмо якобы от Геннадия Давыдько, главы «Белой Руси». Позже оказалось, что это фейк. Кроме того, Генпрокуратура назвала количество осужденных по уголовным делам, связанным с протестами, а в доме солиста группы Amaroka проходит обыск. Ниже рассказываем обо всем подробнее.
Письмо, которого не было, от главы «Белой Руси»
Сегодня утром на почту негосударственных СМИ пришло письмо якобы от депутата и главы «Белой Руси» Геннадия Давыдько. В нем он отмечает, что «в соответствии с Конституцией Республики Беларусь президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления». В тексте письма также отмечается, что Палата Представителей Национального собрания будет принимать решение по этому поводу.
Сам Давыдько заявил журналисту Onliner, что письмо — это фейк.
— Естественно, я этого не делал, это грубая провокация. Давайте посмеемся над этим вместе, — прокомментировал он нам ситуацию. — Я буду подавать заявление в милицию по этому поводу, будут идти следственные мероприятия.
А вот как выглядит само письмо.
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(будет дополнено)
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Среда в Беларуси начинается с новостей про обыски и фейки. Так, сегодня на почту негосударственным СМИ пришло письмо якобы от Геннадия Давыдько, главы «Белой Руси»....
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