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Главное в среду. СМИ получили странное письмо от имени Давыдько. Оказалось — фейк

17.03.2021 11:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Среда в Беларуси начинается с новостей про обыски и фейки. Так, сегодня на почту негосударственным СМИ пришло письмо якобы от Геннадия Давыдько, главы «Белой Руси». Позже оказалось, что это фейк. Кроме того, Генпрокуратура назвала количество осужденных по уголовным делам, связанным с протестами, а в доме солиста группы Amaroka проходит обыск. Ниже рассказываем обо всем подробнее. 

Письмо, которого не было, от главы «Белой Руси»

Сегодня утром на почту негосударственных СМИ пришло письмо якобы от депутата и главы «Белой Руси» Геннадия Давыдько. В нем он отмечает, что «в соответствии с Конституцией Республики Беларусь президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления». В тексте письма также отмечается, что Палата Представителей Национального собрания будет принимать решение по этому поводу.

Сам Давыдько заявил журналисту Onliner, что письмо — это фейк.

— Естественно, я этого не делал, это грубая провокация. Давайте посмеемся над этим вместе, — прокомментировал он нам ситуацию. — Я буду подавать заявление в милицию по этому поводу, будут идти следственные мероприятия.

А вот как выглядит само письмо.

Главное в среду. СМИ получили странное письмо от имени Давыдько. Оказалось — фейк

Прокуратура направила в суды более 468 уголовных дел, связанных с протестами. Более 400 человек осуждены

Сегодня Генеральная прокуратура сообщила, что прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 человека, которые связаны «с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой».

Более 400 человек уже осуждены.

Главное в среду. СМИ получили странное письмо от имени Давыдько. Оказалось — фейк

С обыском пришли к музыканту Дмитрию Афанасенко

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает, что сегодня утром в частном доме музыканта Дмитрия Афанасенко, солиста группы Amaroka, а также в квартире его родителей проходит обыск.

Главное в среду. СМИ получили странное письмо от имени Давыдько. Оказалось — фейк

БАЖ: в Гродной задержали журналиста Яна Романа

Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что в Гродно был задержан журналист Ян Роман.

Об этом стало известно от его сына. Причина задержания неизвестна, теперь Роман находится в Ленинском РОВД города.

(будет дополнено)

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Среда в Беларуси начинается с новостей про обыски и фейки. Так, сегодня на почту негосударственным СМИ пришло письмо якобы от Геннадия Давыдько, главы «Белой Руси»....
 
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