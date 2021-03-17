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«Референдум - в январе 2022-го, текст обновленной Конституции - не позднее 7 ноября»: Юрий Воскресенский о первом заседании Конституционной комиссии

17.03.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси начала работу Конституционная комиссия. Естественно, в ней только сторонники действующей власти. Интересно, что нет в ее составе и главного юриста - председателя Верховного суда Олега Сукало.

Зато есть вышедший из СИЗО КГБ Юрий Воскресенский. Именно он рассказал "КП" о том, что обсуждалось на первом заседании комиссии. 


- О том, как часто будет собираться комиссия, говорить еще рано. Но своеобразная дорожная карта по срокам была обозначена. Референдум состоится в январе 2022 года, он будет совмещен с местными выборами. Финальный текст обновленной Конституции будет представлен общественности не позднее 7 ноября текущего года. Это крайняя точка. Вполне вероятно, что текст может быть готов и представлен раньше - уже в начале осени. Даже если это случится 7 ноября - будет два месяца перед референдумом, чтобы в обществе состоялось обсуждение финального проекта. Сам состав Конституционной комиссии показывает, насколько детально подошла власть к ее формированию и проработке этого важного вопроса: там есть представители всех слоев общества, всех сфер.

- Какие тезисы вы бы хотели видеть отраженными в Конституции?

- Для меня самый принципиальный момент - стабильность политической системы, спокойствие в стране. В связи с этим я выступаю за предание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. Это первое. Второе, я выступаю за то, чтобы по примеру одного из наших основных партеров – Китая - президента избирали не прямым голосованием, а косвенным голосованием через представителей. Так, к слову, президента выбирают в светоче демократии - в США. Мне эта система очень импонирует - она позволит избежать этого, как говорится, «вэрхала» на улицах, с которым столкнулись. Людям неокрепшим, с отсутствием какой-то прививки во время информационной войны, наверное, не всегда стоит активно напрямую участвовать в избирательной компании. Они могут участвовать - через своих представителей.

- Александр Лукашенко упоминал, что много предложений по поправкам в Конституцию поступили в рамках подготовки к ВНС. Как они будут учтены?

- Действительно, на диалоговых площадках, в органы госвласти, в Палату представителей поступило почти пятнадцать тысяч поправок. Это все надо свести к какому-то одному знаменателю, что мы и будем делать в рамках работы Конституционной комиссии. Как свести разные тезисы воедино – это, наверное, какое-то искусство. Понятно, что мы не можем учесть мнения всех людей, но должно быть учтено мнение абсолютного большинства. Я думаю, у нас это получится.
 
 
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В Беларуси начала работу Конституционная комиссия. Естественно, в ней только сторонники действующей власти. Интересно, что нет в ее составе и главного юриста -...
 
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