Украинский журналист: Лукашенко хотел выдать «вагнеровцев» Украине, но передумал









«Лукашенко воспринял это [вагнеровцев] как личную обиду — что Россия прислала этих людей, чтобы во время выборов устроить беспорядки. Он собирался отдать их Украине. Но после того, как я сказал об этом в интервью белорусской редакции Радио Свобода… в Минск прибыл борт ФСБ, начались звонки [президента России Владимира] Путина, и Лукашенко отдал „вагнеровцев“ России», -- сказал Гордон. Напомним, что именно он был последним журналистом, который делал с Александром Лукашенко большое интервью накануне президентских выборов.





Что известно о спецоперации против ЧВК Вагнера





29 июля 2020 года белорусские силовики заявили о задержании 33 боевиков подконтрольной Кремлю неофициальной частной военной компании Вагнера. Через несколько дней, 2 августа, прокуратура Беларуси арестовала их.





В Минске называли целью бойцов ЧВК дестабилизацию ситуации в стране перед президентскими выборами. Часть задержанных воевала на Донбассе на стороне «ДНР» и «ЛНР». Вопреки ходатайству Украины об их экстрадиции Беларусь выдала наемников РФ.





По данным журналиста Юрия Бутусова, прибытие вагнеровцев в Беларусь было частью операции украинских спецслужб, которые пытались выманить их из РФ. Ранее эти боевики воевали на Донбассе и причастны, в частности, к уничтожению самолета Ил-76 в июне 2014 года, в результате крушения которого погибли 49 украинских военных.







