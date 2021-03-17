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Украинский журналист: Лукашенко хотел выдать «вагнеровцев» Украине, но передумал

17.03.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Александр Лукашенко якобы собирался отдать боевиков ЧВК Вагнера Украине, но передумал. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.



«Лукашенко воспринял это [вагнеровцев] как личную обиду — что Россия прислала этих людей, чтобы во время выборов устроить беспорядки. Он собирался отдать их Украине. Но после того, как я сказал об этом в интервью белорусской редакции Радио Свобода… в Минск прибыл борт ФСБ, начались звонки [президента России Владимира] Путина, и Лукашенко отдал „вагнеровцев“ России», -- сказал Гордон. Напомним, что именно он был последним журналистом, который делал с Александром Лукашенко большое интервью накануне президентских выборов.

Что известно о спецоперации против ЧВК Вагнера

29 июля 2020 года белорусские силовики заявили о задержании 33 боевиков подконтрольной Кремлю неофициальной частной военной компании Вагнера. Через несколько дней, 2 августа, прокуратура Беларуси арестовала их.

В Минске называли целью бойцов ЧВК дестабилизацию ситуации в стране перед президентскими выборами. Часть задержанных воевала на Донбассе на стороне «ДНР» и «ЛНР». Вопреки ходатайству Украины об их экстрадиции Беларусь выдала наемников РФ.

По данным журналиста Юрия Бутусова, прибытие вагнеровцев в Беларусь было частью операции украинских спецслужб, которые пытались выманить их из РФ. Ранее эти боевики воевали на Донбассе и причастны, в частности, к уничтожению самолета Ил-76 в июне 2014 года, в результате крушения которого погибли 49 украинских военных.
 
Теги: Минск
 
 
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Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Александр Лукашенко якобы собирался отдать боевиков ЧВК Вагнера Украине, но передумал. Об этом он сказал в эфире...
 
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