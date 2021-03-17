Источник материала: Sputnik Беларусь

Хотя у России нет союзников, у нее есть очень близкие соратники, вместе с которыми она решает главную задачу нашего времени – перестройку всей системы миропорядка, связанную с завершением западноцентричного периода мировой истории и провалом атлантического проекта глобализации.

Россия играет вдолгую – точно так же, как и такие ее ключевые партнеры, как Китай и Индия, заинтересованные в приближении евразийской эпохи мироустройства.

Расчет же "охранителей", то есть создателей и выгодополучателей нынешнего уходящего миропорядка, строится на том, чтобы всеми силами тормозить бросившие им вызов (то есть, по их терминологии, "ревизионистские") державы, рассчитывая на рост у них внутренних проблем, играть на противоречиях между ними, мешать их скоординированным действиям. Сейчас мы наблюдаем пример как раз такой игры на принципиально важном направлении.

Завтра на Аляске пройдут американо-китайские переговоры, первые для администрации Джо Байдена. Госсекретарь Блинкен и помощник президента по национальной безопасности Салливан встретятся с министром иностранных дел Китая Ван И и Ян Цзечи, курирующим внешнюю политику членом Политбюро ЦК КПК. Американцы едут на встречу в хорошем настроении (Салливан подчеркнул, что они будут "выступать с позиции силы"): им кажется, что они только что провернули хорошую антикитайскую операцию. Ведь в прошлую пятницу состоялся первый саммит лидеров QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности), "четверки", объединяющей США, Японию, Австралию и Индию. И хотя он проводился в виртуальном формате, американцы очень довольны – еще бы: им удалось вовлечь в антикитайский фронт Индию!

Так им кажется, потому что именно такую цель они и преследуют. "Четверка" начиналась в 2007 году с инициативы японского премьера Абэ, но вскоре заглохла и была возрождена только в 2017-м, когда Вашингтон перешел к жесткому давлению на Китай и стал продвигать концепцию Индо-Тихоокеанского региона (вместо просто Тихоокеанского). Весь смысл игры в "четверку" заключается в привлечении Индии к антикитайскому альянсу, играя на реально существующих индийско-китайских противоречиях и раздувая страх Индии перед Китаем. Понятно, что "четверка" даже близко не является военным блоком, но, учитывая, что все ее участники, кроме Индии, и так объединены теснейшими военными, политическими и разведывательными связями (а называя вещи своими именами, просто являются частью атлантического глобального проекта), участие Дели в таком проекте не может не вызывать озабоченности у его соратников по глобальной перестройке. То есть у Китая и России.

Три страны вместе участвуют не только в БРИКС и ШОС (в который Индия вступила несколько лет назад), но и в формате РИК, то есть трехстороннем, созданном еще в 2006 году. Да, в нем проводятся в основном встречи на министерском уровне, но три года назад состоялся и саммит Путина, Си и Моди.

Москва уже долгие годы делает ставку на сближение трех стран, в том числе и через минимизацию индийско-китайских противоречий – в противовес Вашингтону, который работает как раз на их обострение. Штатам нужна напуганная китайцами Индия, чтобы ее можно было использовать в стратегии по глобальному сдерживанию Китая. Индия, конечно, не собирается подыгрывать американцам: у Дели есть свои планы насчет использования американцев. Например, для того, чтобы сдерживать Китай в Индийском океане – его там пока что толком нет, но в краткосрочной перспективе китайский флот там несомненно появится.

Поэтому уже в следующем месяце в Бенгальском заливе пройдут военно-морские учения стран "четверки" (при участии еще и Франции). А министр обороны США Ллойд Остин на этой неделе посетит Индию, куда он прилетит после Токио и Сеула. Американцы хотели бы подтянуть Индию к сдерживанию Китая в Южно-Китайском море, где он успешно осваивает острова Спратли, на которые претендуют его соседи по Юго-Восточной Азии. Но Индии это неинтересно – и поэтому содержащиеся в совместном заявлении "четверки" заявления о готовности "отвечать на вызовы, с которыми в районе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей сталкивается морской порядок, основанный на правилах", так и останется лишь громкой декларацией.

Однако пока что американцам достаточно и деклараций – для создания благоприятного фона в игре с Китаем. Неслучайно в Вашингтоне подчеркивают, что все участники саммита "четверки" недовольны Китаем. По словам Салливана, обсуждалось "давление Китая на соседние страны", "вызов, исходящий от Китая", и "они ясно дали понять, что никто из них не питает иллюзий относительно Китая".

Конечно, публично ничего такого индийцы не говорили: премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал QUAD "четверкой глобального добра" и говорил лишь о том, что "мы будем работать вместе, теснее, чем когда-либо прежде, для продвижения наших общих ценностей и содействия безопасному, стабильному и процветающему Индо-Тихоокеанскому региону". Но в Дели не могут не понимать, что пока что все бонусы от активизации "четверки" собирают американцы. Так зачем же Моди играет в эту игру?

У Индии действительно есть объективные страхи перед Китаем – и дело вовсе не в приграничных конфликтах, последний из которых был в мае прошлого года. Пограничная проблема осталась в наследство от времен британского колониального владычества – и две страны в принципе могут урегулировать этот вопрос. Куда больше беспокоят Дели все более близкие отношения Китая с Пакистаном – историческим противником Индии. Китай получил пакистанский порт Гвадар, а еще порт на Шри-Ланке, есть планы и в Мьянме. Все эти страны входят в зону жизненных интересов Индии, являются, по сути, частью субиндийского геополитического пространства, поэтому в происходящем можно увидеть окружение Индии Китаем.

Об этом и говорят – и англосаксонские стратеги, и ориентированные на них индийские геополитики. Причем первые делают это не из-за любви к Индии и заботы о ее интересах, а для того, чтобы подпитывать страх перед Китаем. Точно так же, как в России постоянно крутят тему "китайской угрозы", то есть фантомных китайских претензий на Дальний Восток и планов по заселению его миллионами ханьцев, причем чаще всего этим нагнетанием занимаются сторонники западной ориентации России.

Но действительно ли Китай хочет окружить Индию? Или он пытается вырваться из выстроенного против него заградительного вала?

Ведь с востока, то есть с побережья, Китай блокируют американцы – Япония, Южная Корея, Тайвань, все это с военной точки зрения лишь элементы созданной англосаксами цепи. Юго-восток тоже непрост – Филиппины лишь примеряются к геополитической самостоятельности, Малаккский пролив (между Малайзией и Индонезией), через который идет огромная часть китайской торговли, слишком узок и уязвим (то есть может быть заблокирован все теми же американцами). Вот и продвигает Китай "Один пояс, один путь", вот и ищет выходы в том числе и на юг и юго-запад, на Ближний Восток и в Индийский океан.

Угрожает ли это безопасности Индии? Конечно, нет – но понятно, что индийцам не могут нравиться некоторые побочные эффекты этого процесса, вроде потенциального усиления Пакистана. И, конечно, играет свою роль и целенаправленная политика англосаксов по эксплуатации индийско-китайских противоречий.

При всем при этом Пекин и Дели называют свои отношения стратегическим партнерством – и ответственные руководители двух стран действительно пытаются сделать их таковыми. Причем роль России в сближении двух стран незаменима: Москва не только напоминает Пекину и Дели о том, что у всех трех стран общие глобальные интересы, но и демонстрирует, что можно выстраивать отношения без игры на противоречиях, без провоцирования страха и недоверия.

Ровно наоборот – Индию беспокоит Пакистан? Давайте вовлечем его в ШОС (что и было сделано), чтобы в рамках этого многостороннего механизма смягчать индийско-пакистанские противоречия. Не очень-то и получается? Ну так надо упорно к этому стремиться, работать – англосаксы-то свою систему веками выстраивали, воспитывали элиты, закладывали мины замедленного действия, формировали общественное мнение. Что позволяет им и сейчас влиять на политику даже такой мощной и самодостаточной державы, как Индия. Впрочем, индийский политический класс всегда стремился к самостоятельности – а уж Нарендра Моди и вовсе настоящий "националист".

Как и Си Цзиньпин, и Путин – но, отстаивая интересы своего народа и своей страны, они при этом понимают, с какими странами и силами можно и нужно выстраивать стратегические альянсы, а с какими можно заключать только ситуативные союзы. Индия давно уже пытается использовать США в качестве противовеса Китаю, но ее стратегические интересы состоят не во вражде с Поднебесной (на радость англосаксам), а в строительстве новой архитектуры безопасности – как в азиатском масштабе, так и в глобальном. И тут ее место в одном ряду с Россией и Китаем, потому что обустраивать Евразию должны те, кто в ней живет. Атлантический век заканчивается – и ему не удастся сохранить себя, переименовавшись в "индо-тихоокеанский".

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