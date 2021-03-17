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Ревизия миропорядка: американская "четверка" против русской "тройки"
17.03.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Хотя у России нет союзников, у нее есть очень близкие соратники, вместе с которыми она решает главную задачу нашего времени – перестройку всей системы миропорядка, связанную с завершением западноцентричного периода мировой истории и провалом атлантического проекта глобализации.
Россия играет вдолгую – точно так же, как и такие ее ключевые партнеры, как Китай и Индия, заинтересованные в приближении евразийской эпохи мироустройства.
Расчет же "охранителей", то есть создателей и выгодополучателей нынешнего уходящего миропорядка, строится на том, чтобы всеми силами тормозить бросившие им вызов (то есть, по их терминологии, "ревизионистские") державы, рассчитывая на рост у них внутренних проблем, играть на противоречиях между ними, мешать их скоординированным действиям. Сейчас мы наблюдаем пример как раз такой игры на принципиально важном направлении.
Завтра на Аляске пройдут американо-китайские переговоры, первые для администрации Джо Байдена. Госсекретарь Блинкен и помощник президента по национальной безопасности Салливан встретятся с министром иностранных дел Китая Ван И и Ян Цзечи, курирующим внешнюю политику членом Политбюро ЦК КПК. Американцы едут на встречу в хорошем настроении (Салливан подчеркнул, что они будут "выступать с позиции силы"): им кажется, что они только что провернули хорошую антикитайскую операцию. Ведь в прошлую пятницу состоялся первый саммит лидеров QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности), "четверки", объединяющей США, Японию, Австралию и Индию. И хотя он проводился в виртуальном формате, американцы очень довольны – еще бы: им удалось вовлечь в антикитайский фронт Индию!
Так им кажется, потому что именно такую цель они и преследуют. "Четверка" начиналась в 2007 году с инициативы японского премьера Абэ, но вскоре заглохла и была возрождена только в 2017-м, когда Вашингтон перешел к жесткому давлению на Китай и стал продвигать концепцию Индо-Тихоокеанского региона (вместо просто Тихоокеанского). Весь смысл игры в "четверку" заключается в привлечении Индии к антикитайскому альянсу, играя на реально существующих индийско-китайских противоречиях и раздувая страх Индии перед Китаем. Понятно, что "четверка" даже близко не является военным блоком, но, учитывая, что все ее участники, кроме Индии, и так объединены теснейшими военными, политическими и разведывательными связями (а называя вещи своими именами, просто являются частью атлантического глобального проекта), участие Дели в таком проекте не может не вызывать озабоченности у его соратников по глобальной перестройке. То есть у Китая и России.
Три страны вместе участвуют не только в БРИКС и ШОС (в который Индия вступила несколько лет назад), но и в формате РИК, то есть трехстороннем, созданном еще в 2006 году. Да, в нем проводятся в основном встречи на министерском уровне, но три года назад состоялся и саммит Путина, Си и Моди.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Москва уже долгие годы делает ставку на сближение трех стран, в том числе и через минимизацию индийско-китайских противоречий – в противовес Вашингтону, который работает как раз на их обострение. Штатам нужна напуганная китайцами Индия, чтобы ее можно было использовать в стратегии по глобальному сдерживанию Китая. Индия, конечно, не собирается подыгрывать американцам: у Дели есть свои планы насчет использования американцев. Например, для того, чтобы сдерживать Китай в Индийском океане – его там пока что толком нет, но в краткосрочной перспективе китайский флот там несомненно появится.
Поэтому уже в следующем месяце в Бенгальском заливе пройдут военно-морские учения стран "четверки" (при участии еще и Франции). А министр обороны США Ллойд Остин на этой неделе посетит Индию, куда он прилетит после Токио и Сеула. Американцы хотели бы подтянуть Индию к сдерживанию Китая в Южно-Китайском море, где он успешно осваивает острова Спратли, на которые претендуют его соседи по Юго-Восточной Азии. Но Индии это неинтересно – и поэтому содержащиеся в совместном заявлении "четверки" заявления о готовности "отвечать на вызовы, с которыми в районе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей сталкивается морской порядок, основанный на правилах", так и останется лишь громкой декларацией.
Однако пока что американцам достаточно и деклараций – для создания благоприятного фона в игре с Китаем. Неслучайно в Вашингтоне подчеркивают, что все участники саммита "четверки" недовольны Китаем. По словам Салливана, обсуждалось "давление Китая на соседние страны", "вызов, исходящий от Китая", и "они ясно дали понять, что никто из них не питает иллюзий относительно Китая".
Конечно, публично ничего такого индийцы не говорили: премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал QUAD "четверкой глобального добра" и говорил лишь о том, что "мы будем работать вместе, теснее, чем когда-либо прежде, для продвижения наших общих ценностей и содействия безопасному, стабильному и процветающему Индо-Тихоокеанскому региону". Но в Дели не могут не понимать, что пока что все бонусы от активизации "четверки" собирают американцы. Так зачем же Моди играет в эту игру?
У Индии действительно есть объективные страхи перед Китаем – и дело вовсе не в приграничных конфликтах, последний из которых был в мае прошлого года. Пограничная проблема осталась в наследство от времен британского колониального владычества – и две страны в принципе могут урегулировать этот вопрос. Куда больше беспокоят Дели все более близкие отношения Китая с Пакистаном – историческим противником Индии. Китай получил пакистанский порт Гвадар, а еще порт на Шри-Ланке, есть планы и в Мьянме. Все эти страны входят в зону жизненных интересов Индии, являются, по сути, частью субиндийского геополитического пространства, поэтому в происходящем можно увидеть окружение Индии Китаем.
Об этом и говорят – и англосаксонские стратеги, и ориентированные на них индийские геополитики. Причем первые делают это не из-за любви к Индии и заботы о ее интересах, а для того, чтобы подпитывать страх перед Китаем. Точно так же, как в России постоянно крутят тему "китайской угрозы", то есть фантомных китайских претензий на Дальний Восток и планов по заселению его миллионами ханьцев, причем чаще всего этим нагнетанием занимаются сторонники западной ориентации России.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Но действительно ли Китай хочет окружить Индию? Или он пытается вырваться из выстроенного против него заградительного вала?
Ведь с востока, то есть с побережья, Китай блокируют американцы – Япония, Южная Корея, Тайвань, все это с военной точки зрения лишь элементы созданной англосаксами цепи. Юго-восток тоже непрост – Филиппины лишь примеряются к геополитической самостоятельности, Малаккский пролив (между Малайзией и Индонезией), через который идет огромная часть китайской торговли, слишком узок и уязвим (то есть может быть заблокирован все теми же американцами). Вот и продвигает Китай "Один пояс, один путь", вот и ищет выходы в том числе и на юг и юго-запад, на Ближний Восток и в Индийский океан.
Угрожает ли это безопасности Индии? Конечно, нет – но понятно, что индийцам не могут нравиться некоторые побочные эффекты этого процесса, вроде потенциального усиления Пакистана. И, конечно, играет свою роль и целенаправленная политика англосаксов по эксплуатации индийско-китайских противоречий.
При всем при этом Пекин и Дели называют свои отношения стратегическим партнерством – и ответственные руководители двух стран действительно пытаются сделать их таковыми. Причем роль России в сближении двух стран незаменима: Москва не только напоминает Пекину и Дели о том, что у всех трех стран общие глобальные интересы, но и демонстрирует, что можно выстраивать отношения без игры на противоречиях, без провоцирования страха и недоверия.
© AP / David Goldman
Ровно наоборот – Индию беспокоит Пакистан? Давайте вовлечем его в ШОС (что и было сделано), чтобы в рамках этого многостороннего механизма смягчать индийско-пакистанские противоречия. Не очень-то и получается? Ну так надо упорно к этому стремиться, работать – англосаксы-то свою систему веками выстраивали, воспитывали элиты, закладывали мины замедленного действия, формировали общественное мнение. Что позволяет им и сейчас влиять на политику даже такой мощной и самодостаточной державы, как Индия. Впрочем, индийский политический класс всегда стремился к самостоятельности – а уж Нарендра Моди и вовсе настоящий "националист".
Как и Си Цзиньпин, и Путин – но, отстаивая интересы своего народа и своей страны, они при этом понимают, с какими странами и силами можно и нужно выстраивать стратегические альянсы, а с какими можно заключать только ситуативные союзы. Индия давно уже пытается использовать США в качестве противовеса Китаю, но ее стратегические интересы состоят не во вражде с Поднебесной (на радость англосаксам), а в строительстве новой архитектуры безопасности – как в азиатском масштабе, так и в глобальном. И тут ее место в одном ряду с Россией и Китаем, потому что обустраивать Евразию должны те, кто в ней живет. Атлантический век заканчивается – и ему не удастся сохранить себя, переименовавшись в "индо-тихоокеанский".
*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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Москва уже долгие годы делает ставку на сближение с Индией и Китаем, в том числе и через минимизацию индийско-китайских противоречий – в противовес Вашингтону,...
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