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Журналиста Яна Романа задержали в Гродно

17.03.2021 11:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Журналиста Яна Романа задержали в Гродно
Журналист Ян Роман
Это произошло просто на улице. Причина задержания неизвестна.

О задержании сообщил телеканалу «Белсат» сын Яна Романа.

Сейчас журналист находится в Ленинском РОВД Гродно.

Ян Роман - независимый журналист-фрилансер. Делает передачи об истории и культуре. Член Белорусской ассоциации журналистов. 10 августа его избили возле Октябрьского РУВД Гродно, где он должен был встретиться с четырьмя коллегами.

Милиционеры в штатском выбили ему четыре зуба, сломали руку, несколько месяцев он был в гипсе.

Через день Ян Роман был освобожден из следственного изолятора.
 
Теги: Гродно
 
 
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В августе милиционеры в штатском выбили ему четыре зуба и сломали руку.
 
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