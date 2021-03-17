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Журналиста Яна Романа задержали в Гродно
Источник материала: UDF
Журналист Ян Роман
О задержании сообщил телеканалу «Белсат» сын Яна Романа.
Сейчас журналист находится в Ленинском РОВД Гродно.
Ян Роман - независимый журналист-фрилансер. Делает передачи об истории и культуре. Член Белорусской ассоциации журналистов. 10 августа его избили возле Октябрьского РУВД Гродно, где он должен был встретиться с четырьмя коллегами.
Милиционеры в штатском выбили ему четыре зуба, сломали руку, несколько месяцев он был в гипсе.
Через день Ян Роман был освобожден из следственного изолятора.
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В августе милиционеры в штатском выбили ему четыре зуба и сломали руку.
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