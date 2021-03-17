Источник материала: UDF



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

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ЧП с кислородом в БСМП Витебска

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В витебской БСМП, где произошло ЧП с кислородом, — проверки: приехали медики из Минска, пришел СК Комиссия приехала в больницу 16 марта и еще находится в Витебске.

— Комиссия приехала в больницу 16 марта и еще находится у нас. Представители комиссии пока со мной не разговаривали. У врачей, которые дежурили 7 и 8 января, собрали пояснительные, — рассказалЗавотделением анестезиологии и реанимации БСМП также сообщил, что ситуацией с подачей кислорода заинтересовался СК:— Позавчера, 15 марта, меня опрашивал следователь — про подробности ЧП. Вчера и сегодня на эту тему беседуют с моими коллегами. СК проверяет факты, которые я озвучил TUT.BY: было ли на самом деле ЧП.Завотделением реанимации витебской БСМП Владимир Мартов рассказал TUT.BY о ЧП в его больнице. В начале января в больнице в хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. «Кто-то умер в те же дни, кто-то — на следующий день, кто-то — через 3−5 дней». Мартов не назвал точное количество умерших, но сказал, что это был «не один и не два человека».Медик сообщил об этом министру, тот прислал в больницу комиссию, итог всего этого: по словам врача, перебои с кислородом есть и поныне.Сам Мартов еще 1 марта он получил уведомление от администрации БСМП о том, что с 3 апреля с ним не продлевают трудовой контракт — «в связи с истечением срока его действия».