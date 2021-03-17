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В витебской БСМП, где произошло ЧП с кислородом, — проверки: приехали медики из Минска, пришел СК

17.03.2021 11:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В витебской БСМП, где произошло ЧП с кислородом, — проверки: приехали медики из Минска, пришел СК
Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY
В витебскую БСМП, где произошло ЧП с подачей кислорода больным на ИВЛ — и о нем рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Мартов, — снова приехала комиссия из Минска. Кроме того, врача и его коллег опросил следователь. Об этом TUT.BY сообщил Владимир Мартов.

— Комиссия приехала в больницу 16 марта и еще находится у нас. Представители комиссии пока со мной не разговаривали. У врачей, которые дежурили 7 и 8 января, собрали пояснительные, — рассказал Владимир Мартов.

Завотделением анестезиологии и реанимации БСМП также сообщил, что ситуацией с подачей кислорода заинтересовался СК:

— Позавчера, 15 марта, меня опрашивал следователь — про подробности ЧП. Вчера и сегодня на эту тему беседуют с моими коллегами. СК проверяет факты, которые я озвучил TUT.BY: было ли на самом деле ЧП.

ЧП с кислородом в БСМП Витебска


Завотделением реанимации витебской БСМП Владимир Мартов рассказал TUT.BY о ЧП в его больнице. В начале января в больнице в хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. «Кто-то умер в те же дни, кто-то — на следующий день, кто-то — через 3−5 дней». Мартов не назвал точное количество умерших, но сказал, что это был «не один и не два человека».

Медик сообщил об этом министру Дмитрию Пиневичу, тот прислал в больницу комиссию, итог всего этого: по словам врача, перебои с кислородом есть и поныне.

Сам Мартов еще 1 марта он получил уведомление от администрации БСМП о том, что с 3 апреля с ним не продлевают трудовой контракт — «в связи с истечением срока его действия».
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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