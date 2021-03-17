В витебской БСМП, где произошло ЧП с кислородом, приехала комиссия из Минска. Врачей опрашивает СК

Источник материала: Салiдарнасць

По словам доктора Мартова, СК проверяет факты, которые он озвучил.

О том, что в витебскую БСМП, где произошло ЧП с подачей кислорода больным на ИВЛ, снова приехала комиссия из Минска, поведал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Мартов. Он также рассказал TUT.BY , что его и его коллег опросил следователь.

— Комиссия приехала в больницу 16 марта и еще находится у нас. Представители комиссии пока со мной не разговаривали. У врачей, которые дежурили 7 и 8 января, собрали пояснительные, — рассказал Владимир Мартов. — Позавчера, 15 марта, меня опрашивал следователь — про подробности ЧП. Вчера и сегодня на эту тему беседуют с моими коллегами. СК проверяет факты, которые я озвучил TUT.BY: было ли на самом деле ЧП.

Что рассказывал Мартов?

Завотделением реанимации витебской БСМП Владимир Мартов ранее рассказал, что в начале января в больнице в хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. «Кто-то умер в те же дни, кто-то — на следующий день, кто-то — через 3−5 дней». Мартов не назвал точное количество умерших, но сказал, что это был «не один и не два человека». Медик сообщил об этом министру Пиневичу, тот прислал в больницу комиссию, итог всего этого: по словам врача, перебои с кислородом есть и поныне, самому же Мартову с апреля не продлевают контракт.





Фото TUT.BY

Доктор Мартов: «Нас постоянно просили экономить кислород»

Что говорили министр здравоохранения Пиневич и Лукашенко

В минувшее воскресенье министр здравоохранения Пиневич Дмитрий Пиневич ответил на обвинения доктора Мартова, заявив, что гибель пациентов с этой ситуацией не связана.

— Инцидент, насколько я понимаю, был… Но, по утверждению других специалистов, это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально, — заявил он и подчеркнул: — По нашим данным, гибель пациентов с этой ситуацией не была связана.

При этом Дмитрий Пиневич он перевел стрелки на самого доктора Мартова, заявив, что якобы установлены факты небрежного ведения пациентов в отделении под его руководством, нарушения санэпидрежима, «которые, скорее всего, приводили к внутрибольничному заражению персонала, в том числе в «красной зоне».

Примечательно, что все это было сказано после того, как Лукашенко потребовал разобраться с инцидентом и выяснить, нет ли там политики.

Вот фрагмент разговора в молодечненской больнице:

Лукашенко: «А что в интернете какой-то врач заявлял о том, что…»

Пиневич: «БСМП Витебска».

Лукашенко: «Так что там за проблема? Не хватает кислорода…»

Помощник Лукашенко Александр Косинец: «Я не думаю, чтобы там не хватало кислорода».

Пиневич: «Там на пике были небольшие перебои, мы там комиссию высылали. Ну там человек…».

Лукашенко: «Ну если там политика, то, значит, надо на место человека ставить».

Пиневич: «Поставим».

Лукашенко: «Нам не до политики сейчас. Надо пресекать подобные вещи. Если там действительно есть проблема, то ее надо решать».