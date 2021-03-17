«Я просто плохая хозяйка!». Как сделать генеральную уборку в доме не мукой, а удовольствием

Источник материала: Tut.by

Весна — время надежды, свежести, тепла и… обязательной весенней уборки, острая необходимость в которой дополнительно подсвечивается первым ярким солнцем, беспощадно светящим в окна сомнительной чистоты.

«Чистый четверг», «субботник», «традиция мыть окна перед Пасхой» — у этого феномена множество названий, но суть одна: с наступлением тепла нет-нет, да и заметишь на подоконнике 12 этажа отважную хозяйку, насухо вытирающую окна снаружи и держащуюся там буквально на честном слове и уверенности, что иначе — нельзя.

А точно ли нельзя? И так ли вам мешают запыленные за зиму окна? И вообще, почему мы тянем до последнего, даже если в гардеробе уже просто физически невозможно отыскать нужную вещь, а детская покрыта равномерным и многослойным ковром из лего, бумажек и чего только не?



Artem Beliaikin, unsplash.com

Можно ли заниматься уборкой без чувства предварительного ужаса и ощущения, что все это делается буквально из последних сил? Наверное, да. Но для начала давайте возьмем тот самый предварительный ужас/лень/нежелание убирать в определенной зоне или во всей квартире сразу и посмотрим на него как будто со стороны. Это же не просто лень. Это — нежелание, и у него всегда есть причина.

Через час опять все будет по-прежнему

Усталость? Да, но она проходит, а значит, не только из-за нее вы тянете до последнего, отодвигая момент начала уборки дальше и дальше. Часто таким стопорящим моментом становится что-то вроде ощущения бессмысленности действий. Сейчас я уберу, потрачу время и силы, а уже к вечеру все будет по-прежнему.

И тут стоит остановиться и попытаться разделить действия и ваши ощущения от них. Останавливает не сама уборка и, скорее всего, не удовольствие от упорядоченного и чистого пространства, а то, что очень скоро этот результат будет кем-то уничтожен. Детьми в детской, всеми членами семьи на кухне. И это значит только то, что пора заводить какие-то новые правила дома, по которым на поддержание комфортной среды будут работать все.

Убрать вечером разбросанные книжки и игрушки и поставить их в стеллаж — с этим справится и маленький ребенок, стряхнуть остатки ужина с тарелки и поставить свою посуду в посудомойку — совершенно простое действие, а на кухне при этом остается раковина без горы грязной посуды, а ведь именно это порой просто выбивает из колеи — завалы, мгновенно образующиеся на только что расчищенном пространстве.

Ну и, безусловно, распределение регулярных домашних обязанностей между всеми членами семьи.



Dane Deaner, unsplash.com

Я просто плохая хозяйка

Стирает стиральная машина, готовит мультиварка, а вот моя бабушка раз в неделю весь дом до блеска оттирала в свои 70 лет, а потом два дня встать не могла. Ну да, не убилась — не женщина.

Не стоит сравнивать себя ни с кем, и уж тем более — слушать голос внутренней мамы или бабушки, который настаивает на идеальной чистоте в каждом кухонном шкафчике, как будто иначе жизни нет. Если вы планируете уборку или разбор шкафов только потому, что это заставляет вас делать ваш внутренний критик — это провальная затея. Но если вы хотите сами для себя организовать комфортное, уютное, красивое пространство — будь то кухня, рабочее место, гардеробная или что угодно еще — вот из этого желания и только из него стоит исходить.

Я делаю это для себя, так, как мне комфортно, в своем темпе и по своим правилам. Повторите эту мысль несколько раз, глядя на ту зону, с которой планируете разобраться в ближайшее время. И помните, что вы сделаете это так, как удобно вам — можно раз в неделю выбрасывать по одной ненужной вещи, можно возвращаться к гардеробу снова и снова… можно все, серьезно.

Мое пространство — мои правила

Если вам наплевать на состояние окон, гардероба или кухонных шкафов и вы чувствуете себя комфортно — отлично. Вы не обязаны убирать только потому, что так надо. Гармонизировать пространство так, как удобно и, главное, хочется вам — вот что будет единственным работающим стимулом.

Попытайтесь отделить свои собственные желания от усвоенных в детстве. На вашей кухне может быть огромная столешница для разделки и нарезки продуктов, а может быть крохотный островок для сборки утреннего бутерброда — и на этом все. Не стоит повторять то, что делали в вашем детстве взрослые просто потому, что они это делали. Ведь чаще всего получается, как в анекдоте: «Почему ты всегда обрезаешь сосиски перед тем, как начать их варить?» — «Потому что так всегда делала моя бабушка, она-то знала, как правильно». А когда решили спросить у бабушки, в чем смысл этого кулинарного секрета, она удивилась: «Вы что, до сих пор варите сосиски в моей старой маленькой кастрюльке, куда они не помещались полностью?».



Adam Winger, unsplash.com

Расхламление

Итак, вы определились с тем, какой зоной в вашем доме вы хотели бы заняться. Постарайтесь посмотреть на нее взглядом человека, который впервые оказался тут. Что сразу бросается в глаза, что кажется лишним, что хочется изменить, а чего не хватает? Попытайтесь соотнести пространство и то количество вещей, которое в нем находится. Как правило, вещей оказывается гораздо больше, чем нужно. И вот тут мы решаемся на избавление от хлама.

Методик и техник «расхламления» - огромное количество, и стоит выбрать ту, которая будет комфортной для вас. Можно, как советует Мари Кондо, вываливать вещи из гардероба в кучу и потом сортировать их, трогательно прощаясь с теми, которые вы планируете выбросить или продать. Но для многих эти кучи некомфортны сами по себе — они создают ощущение какого-то неподъемного хаоса. Можно заводить таймер на 15 минут и в течение этого времени искать какое-то количество вещей, которыми вы не пользуетесь, которые устарели, неудобны вам — словом, просто занимают место. Можно выбрасывать каждый день по 1-3-5 вещей в течение недели. Можно все. Так, как это комфортно вам.

Но подождите, я ведь так долго покупал (-а) эти вещи, тратил (-а) деньги и вообще-то мне жалко их выбрасывать. Если совсем жалко — значит, не надо. Но подумайте, как давно вы не использовали ту или иную вещь и, положа руку на сердце: будете ли использовать вообще?

В какие-то периоды жизни обилием вещей мы создаем себе некую иллюзию комфорта и защищенности. Это может происходить по очень разным причинам, это такой способ психики защитить себя. И это нормально. Но если стрессовый период прошел, психика адаптировалась, а в гардеробной, например, невозможно ничего найти и одновременно нечего надеть — это повод взглянуть на ее содержимое под другим углом.



Priscilla Du Preez, unsplash.com

Зачем все это нужно?

Есть много данных о том, как упорядоченное пространство влияет на психологические процессы у живущих в нем. Когда все устроено комфортно, по утрам все члены семьи быстрее собираются, не тратят время на поиски вещей и, как минимум, не портят себе и друг другу настроение.

Но важно еще вот что. Полочки с бесконечным количеством милых мелочей или огромные кадки с фикусами интересно рассматривать в других домах и на фотографиях в соцсетях. Но вы уверены, что это то, что вам нужно? Все эти глянцевые картинки часто имеют очень мало отношения к реально комфортному ежедневному быту. И в погоне «сделать как на тех картинках в Pinterest» мы часто загружаем свой дом кучей ненужных вещей, которые могут классно выглядеть, но в реальности отъедают пространство, мешают и раздражают.

Осознанный взгляд на собственное жилье — без того, чтобы кого-то удивить или сделать, как где-то, дает возможность понять еще и что-то новое о себе. Например, может оказаться, что вы обожаете полупустые светлые пространства - и именно в такой спальне максимально комфортно себя чувствуете, или что вы любите готовить, но вас раздражает, как все устроено на вашей кухне — и поэтому каждый раз это сплошной стресс.

Попытайтесь посмотреть на свое жилье без попытки удивить гипотетических гостей или удовлетворить стандарты мамы. И вы удивитесь, как много в нем, оказывается, можно сделать лучше. А ваша единственная цель — сделать так, чтобы вам тут было удобно и приятно жить.