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В Великобритании заявили о разорении из-за F-35

17.03.2021 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Истребитель пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II разоряет Министерство обороны Великобритании, передает The Mirror заявление генерала Ричарда Данната, в 2006—2009 годы возглавлявшего генштаб Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом рассказывает Lenta.ru.


Фото: Globallookpress.com

По его словам, стоимость одного F-35B Lightning II составляет 80 миллионов фунтов стерлингов (более 110 миллионов долларов) при цене летного часа, доходящей до 90 тысяч фунтов стерлингов (свыше 125 тысяч долларов).

По словам военного, подобные расходы «исказят оборонный бюджет на десятилетия», а проигравшими окажутся Сухопутные войска Великобритании. «Русские над нами смеются, американцы качают головами», — заявил военный, говоря о боеготовности британских ВС.

В публикации британской газеты утверждается, что Лондон сможет купить у Вашингтона вместо 138 единиц F-35B Lightning II, вероятно, лишь 48.

В октябре 2018 года F-35B Lightning II на авианосце Королевского Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании Queen Elizabeth впервые успешно совершил вертикальную посадку с пробегом.

 
 
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Cтоимость одного F-35B Lightning II составляет 80 миллионов фунтов стерлингов (более 110 миллионов долларов) при цене летного часа, доходящей до 90 тысяч фунтов стерлингов...
 
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