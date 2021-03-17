Болванка Xiaomi с гибким экраном появилась на живых фото

Источник материала: Onliner Макет смартфона Xiaomi с гибким экраном появился на фотографиях, сообщает ресурс Sparrow News. Устройство, судя по изображениям, будет выполнено в форм-факторе Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X2: снаружи на лицевой стороне появится обычный экран, а внутри — большой гибкий.

Самих экранов на изображении нет, потому как это муляж, а не готовый аппарат. Зато можно составить представление о размерах устройства — оно будет узким и вытянутым по высоте. На задней крышке видна камера с тремя фотосенсорами.

Вероятно, смартфон будет относиться к линейке Mi MIX, о чем уже сообщалось ранее. Xiaomi обычно предлагала на этой серии нестандартные решения: например, был смартфон-слайдер со сдвижной панелью, под которой скрывалась фронтальная камера.

Премьера смартфона Xiaomi с гибким экраном ожидается в этом году.