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Болванка Xiaomi с гибким экраном появилась на живых фото
Источник материала: Onliner
Макет смартфона Xiaomi с гибким экраном появился на фотографиях, сообщает ресурс Sparrow News. Устройство, судя по изображениям, будет выполнено в форм-факторе Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X2: снаружи на лицевой стороне появится обычный экран, а внутри — большой гибкий.
Самих экранов на изображении нет, потому как это муляж, а не готовый аппарат. Зато можно составить представление о размерах устройства — оно будет узким и вытянутым по высоте. На задней крышке видна камера с тремя фотосенсорами.
Вероятно, смартфон будет относиться к линейке Mi MIX, о чем уже сообщалось ранее. Xiaomi обычно предлагала на этой серии нестандартные решения: например, был смартфон-слайдер со сдвижной панелью, под которой скрывалась фронтальная камера.
Премьера смартфона Xiaomi с гибким экраном ожидается в этом году.
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Макет смартфона Xiaomi с гибким экраном появился на фотографиях, сообщает ресурс Sparrow News. Устройство, судя по изображениям, будет выполнено в форм-факторе Samsung Galaxy Fold и...
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