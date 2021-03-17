Рукой разбил стекло, забрал сумку с ценностями: хищение из авто попало на видео (видео)

Источник материала: Onliner

В Партизанском РУВД г. Минска сообщили о задержании двоих мужчин, которые совершили хищение из автомобиля Volkswagen. «В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к хищению причастны ранее судимые приятели возрастом 33 и 46 лет», — рассказали в милиции.

— Со слов задержанных, они заранее спланировали преступный план: один из них осматривал территорию, а другой совершал хищение. Так, заметив, что на парковке никого нет, 46-летний минчанин подошел к припаркованной машине, нанес рукой несколько ударов по стеклу, после чего похитил сумку с ноутбуком, деньгами и документами владельца авто, — сообщили в РУВД.

Со слов одного из мужчин, похищенные вещи они продали, а полученные деньги потратили на личные нужды. Сумма ущерба составила более 2000 рублей.

Материалы проверки переданы в Партизанский РОСК (г. Минска), где действиям мужчин дана правовая оценка.

В целях профилактики хищений имущества из салонов автомобилей сотрудники милиции рекомендуют автовладельцам придерживаться простых правил:

оставлять автомобиль на ночь или на длительное время на охраняемых стоянках;

приезжая к торговому центру, парковать автомобиль в пределах видимости камеры видеонаблюдения;

выходя из автомашины, убедиться, закрыты ли все замки;

не оставлять в автомобиле ценные вещи (мобильные телефоны, навигаторы, деньги и т. д.) и убрать из поля видимости какие-либо предметы (пакеты, свертки, вещи).

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