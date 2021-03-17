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СФ России одобрил поправки в соглашение с Беларусью по кредиту для БелАЭС

17.03.2021 12:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации протокола, вносящего изменения в российско-белорусское межправительственное соглашение.

Документ предусматривает продление срока использования Беларусью государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции и устанавливает новый срок начала его погашения, передает ТАСС.

Протокол был подписан 14 июля 2020 года. В сопроводительных документах к закону указано, что ранее белорусская сторона обратилась с просьбой о пересмотре условий возврата кредита. Основанием для этого послужило снижение уровня мировых цен на нефть и газ, а также перенос срока ввода в эксплуатацию двух энергоблоков атомной станции с 2018 года на 2022 год.

Протоколом предусмотрены такие условия реструктуризации белорусских обязательств, как продление периода использования кредита до конца 2022 года (вместо 2020 г.), перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 г. на 1 апреля 2023 г., а также замена действующей смешанной процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

Также уточняется норма, касающаяся начисления процентов на сумму просроченной задолженности белорусской стороны по кредиту. Определено, что на сумму такой задолженности начисляются проценты по ставке 3,3% годовых, увеличенной на маржу в размере 2% годовых.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, ожидается, что с 2021 года общая сумма поступлений в федеральный бюджет по соглашению сократится на $19,3 млн и составит $7 млрд 927,7 млн.

Строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области ведется по типовому российскому проекту нового поколения «три плюс» АЭС-2006 за счет госкредита РФ. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает «Атомстройэкспорт».

 
 
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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации протокола, вносящего изменения в российско-белорусское межправительственное...
 
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