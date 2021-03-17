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Политзаключенный Дмитрий Фурманов прекратил голодовку

17.03.2021 12:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Политзаключенный Дмитрий Фурманов прекратил голодовку

  • 17.03.2021, 12:17
Политзаключенный Дмитрий Фурманов прекратил голодовку
Дмитрий Фурманов

Он голодал с 11 марта.

Как сообщает Telegram-канал «Страна для жизни», политзаключенный Дмитрий Фурманов прекратил голодовку. Прекращает голодовку и его девушка, которая объявила голодовку в знак протеста.

Дмитрию Фурманову 35 лет. 29 мая 2020 года его задержали неизвестные, утащив вместе со стулом из-за стола, когда он собирал подписи за кандидата в президенты Светлану Тихановскую на пикете в Гродно. Фурманов признан политзаключенным. Его мать и девушка в прошлом году держали голодовку 5 и 10 дней соответственно. Фурманов раньше работал инженером в государственной организации, затем учился на программиста, искал работу.

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Теги: Гродно
 
 
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