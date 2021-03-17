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Политзаключенный Дмитрий Фурманов прекратил голодовку
Источник материала: Хартия'97
Политзаключенный Дмитрий Фурманов прекратил голодовку
Он голодал с 11 марта.
Как сообщает Telegram-канал
Дмитрию Фурманову 35 лет. 29 мая 2020 года его задержали неизвестные, утащив вместе со стулом из-за стола, когда он собирал подписи за кандидата в президенты Светлану Тихановскую на пикете в Гродно. Фурманов признан политзаключенным. Его мать и девушка в прошлом году держали голодовку 5 и 10 дней соответственно. Фурманов раньше работал инженером в государственной организации, затем учился на программиста, искал работу.
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Он голодал с 11 марта.
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