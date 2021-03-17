Источник материала: Хартия'97

В Турции ученые нашли в пещере спрятанные 11 тысяч лет назад уникальные предметы 17.03.2021, 12:10

Фото: IHA PHOTO

Обнаруженные артефакты проливают свет древнюю историю данного региона.

Группа археологов нашла в северной части Турции каменные инструменты, спрятанные 11 тысяч лет назад, причем они хранились в глубокой пещере, пишет lenta.ua .

На протяжении научной экспедиции специалисты изучали интересующую их местность, при этом им удалось найти следы стоянок древних людей. Согласно имеющейся информации, многие из мест проживания со временем стали поселениями, причем одно из них является древнейшим в мире из всех известных в настоящее время. Археологи исследовали также и пещеры, причем в одной из них нашли тайник, в котором были спрятаны каменные орудия, изготовленные из кремния и обсидиана. Данные материалы служили в тот период для изготовления разного рода простейших инструментов. Специалисты в связи с этим отмечают, что не все из находок сделаны в исследуемом северном регионе, их, предположительно, принесли издалека, с юга или других частей страны.

Сделанное турецкими учеными открытие позволяет предположить, что древние люди, проживавшие на севере Турции, имели устойчивые связи с другими племенами, которые также находились в данном и других регионах.



Фото: IHA PHOTO

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