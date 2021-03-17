|
Бетонщик ОАО «Гродно Азот» присоединился к Общенациональной стачке
Источник материала: Хартия'97
Бетонщик ОАО «Гродно Азот» присоединился к Общенациональной стачке
Еще один белорусский рабочий пополнил ряды героев.
Новый рабочий ОАО «Гродно Азот» пополнил ряды Общенациональной стачки, сообщает телеграм-канал
Кулевич Вадим Станиславович, бетонщик 4-го разряда унитарного предприятия ОАО «Гродно Азот» (РСУП «Азот Рем Строй»), сегодня уведомил администрацию: «Не намерен больше мириться с происходящим в стране произволом и беззаконием. Я присоединяюсь к Общенациональной стачке!».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один белорусский рабочий пополнил ряды героев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)