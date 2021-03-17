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В Бельгии задержан экс-командир Армии освобождения Косово

17.03.2021 12:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Бельгии задержан экс-командир Армии освобождения Косово

  • 17.03.2021, 11:55
В Бельгии задержан экс-командир Армии освобождения Косово
Специальный трибунал по Косово (СТК) в Гааге
Фото: Reuters

Ему грозит трибунал в Гааге.

Один из бывших командиров Армии освобождения Косово (АОК) Пятер Шала задержан в Бельгии по подозрению в военных преступлениях в 1990-е годы. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил Специальный трибунал по Косово (СТК) в Гааге, пишет "Немецкая волна".

Шала будет находиться под стражей в Бельгии до его возможного перевода в следственный изолятор СТК в Гааге. Обвинительный акт планируется огласить до того, как фигуранты предстанут перед судом в Нидерландах.

По информации СМИ, в годы косовской войны Шала был известен по кличке "Командир-волк" и действовал в зоне операций на востоке Косово.

Уже допрашивали в Гааге

Ранее он был фигурантом еще одного процесса, в ходе которого расследовалось возможное насилие над пленными в лагерях АОК в северной Албании. В 2019 году его уже допрашивали следователи в Гааге.

Ранее, 5 ноября 2020 года, Специальный трибунал в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово предъявил обвинения целому ряду крупных политиков, в первую очередь, занимавшему пост президента Хашиму Тачи. В ответ тот объявил, что уходит в отставку, объяснив это тем, что не желает предстать перед судом в качестве главы государства.

Специальный трибунал по Косово

Специальный трибунал по Косово был создан в 2016 году под давлением международной общественности. Формально он является частью органов юстиции Косово, но все должности в нем занимают исключительно иностранные судьи и прокуроры - чтобы обеспечить большую независимость при уголовном преследовании. Трибунал должен расследовать военные преступления, преступления против человечности, пытки и насильственные переселения, совершавшиеся в Косово с начала 1998 года до конца 2000-го.

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