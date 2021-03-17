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В Сети появились данные и фотографии личного состава 3-го управления ГУБОПиК МВД
Источник материала: Хартия'97
В Сети появились данные и фотографии личного состава 3-го управления ГУБОПиК МВД
Публикация сделана с целью облегчить международный суд над лицами, причастными к преступлениям против человечества.
Инициатива
Публикация данных карателей начата со
Просим всех граждан, с соблюдением мер личной безопасности, оказать содействие в установлении реальных адресов проживания указанных сотрудников, номеров их мобильных телефонов, марок и регистрационных номеров принадлежащих им автомобилей, мест их парковки, наличия недвижимого имущества.
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Публикация сделана с целью облегчить международный суд над лицами, причастными к преступлениям против человечества.
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