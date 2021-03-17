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В Сети появились данные и фотографии личного состава 3-го управления ГУБОПиК МВД

17.03.2021 12:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Сети появились данные и фотографии личного состава 3-го управления ГУБОПиК МВД

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  • 17.03.2021, 11:30
  • 3,916
В Сети появились данные и фотографии личного состава 3-го управления ГУБОПиК МВД
фото: ТАСС

Публикация сделана с целью облегчить международный суд над лицами, причастными к преступлениям против человечества.

Инициатива BYPOL начала работу по сбору информации в отношении сотрудников самых одиозных подразделений МВД, причастных к преступлениям против человечества.

Публикация данных карателей начата со списка сотрудников 3-го управления центрального аппарата и третьих отделов областных управлений (по борьбе с экстремизмом) ГУБОПиК, т.е. тех, кто охотятся на несогласных с произволом режима беларусов (незаконно задерживают инакомыслящих, принуждают к даче показаний, проводят обыски), тайно внедряются в дворовые чаты, проникают в зумы и т.д.

Просим всех граждан, с соблюдением мер личной безопасности, оказать содействие в установлении реальных адресов проживания указанных сотрудников, номеров их мобильных телефонов, марок и регистрационных номеров принадлежащих им автомобилей, мест их парковки, наличия недвижимого имущества.

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Публикация сделана с целью облегчить международный суд над лицами, причастными к преступлениям против человечества.
 
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