Источник материала: Хартия'97

В Сети появились данные и фотографии личного состава 3-го управления ГУБОПиК МВД 7 17.03.2021, 11:30

3,916

фото: ТАСС

Публикация сделана с целью облегчить международный суд над лицами, причастными к преступлениям против человечества.

Инициатива BYPOL начала работу по сбору информации в отношении сотрудников самых одиозных подразделений МВД, причастных к преступлениям против человечества.

Публикация данных карателей начата со списка сотрудников 3-го управления центрального аппарата и третьих отделов областных управлений (по борьбе с экстремизмом) ГУБОПиК, т.е. тех, кто охотятся на несогласных с произволом режима беларусов (незаконно задерживают инакомыслящих, принуждают к даче показаний, проводят обыски), тайно внедряются в дворовые чаты, проникают в зумы и т.д.

Просим всех граждан, с соблюдением мер личной безопасности, оказать содействие в установлении реальных адресов проживания указанных сотрудников, номеров их мобильных телефонов, марок и регистрационных номеров принадлежащих им автомобилей, мест их парковки, наличия недвижимого имущества.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .