Источник материала: Хартия'97

Украинский министр – об иске РФ по воде в Крыму: Я просто хохочу, это смешно 5 17.03.2021, 11:25

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Есть повод напомнить стране-оккупанту о Женевской конвенции.

Украина будет поставлять воду в Крым только после деоккупации полуострова, а угрозы России о международных исках касательно перекрытия Северо-Крымского канала вызывают смех.

Заявление об этом сделал вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "Укринформ" . Журналисты спросили у него, боится ли правительство иска со стороны РФ относительно приостановки водоснабжения захваченного полуострова.

"Я, как юрист, который всю жизнь практикует право, я просто хохочу, это смешно. Я хочу заметить тем товарищам, которые озвучивают идею, что они будут судиться с Украиной – wellcome!" – ответил Резников.

Он добавил, что согласно Женевской конвенции государство-оккупант несет ответственность за мирное гражданское население на территории, которую оно оккупировало.

"По всем вопросам, включая водообеспечение, они отвечают перед мирным населением по нормам международного права", – подчеркнул Резников.

Он отметил, что Украина неоднократно четко озвучивала свою позицию относительно этого вопроса.

"Официальная позиция Украины следующая: вода в Крым и в Севастополь с материковой части свободной Украины будет поставляться обязательно после полной деоккупации полуострова", – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, представители оккупационной "власти" Крыма собрались подавать иск против Украины для компенсации якобы нанесенного водной блокадой ущерба.

В интервью нашему изданию Резников заявил, что Украина никогда не забудет и не подарит россиянам Крым и Донбасс. Хоть агрессор не хочет договариваться, переговоры все равно будут продолжены.

Напомним, что российский "глава" Крыма Сергей Аксенов анонсировал, что в оккупированном Симферополе с 15 марта запустят новые подземные скважины, которые "позволят городу не зависеть от погоды" в вопросе водоснабжения.

Также оккупант заявил о необходимости строительства в Ялте опреснительной установки, чтобы "обеспечить стабильное водоснабжение региона".

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