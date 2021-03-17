«Коммуналка - 150 рублей». Как продать «однушку» в Минске, купить новый дом за МКАД и не жалеть

Источник материала: Tut.by

Максим и Елена еще недавно жили в «однушке» в Копище. После женитьбы молодая семья задумалась над расширением жилплощади. И сначала все шло по проторенному другими пути: пытались купить участок недалеко от Минска, думали построить дом. Но в истории наших героев нет главы о строительстве: они купили готовое жилье — с отделкой, мебелью и даже посудой. Наше внимание привлекло то, что их дом построен по технологии, ранее никем не использовавшейся. Заехали к ребятам в гости и узнали, как они пережили эту суровую зиму с электроотоплением и какие выводы они сделали после переезда из новой квартиры.

Готовность — «заезжай и живи»

От покупки участка и строительства дома Максим и Елена были, можно сказать, в одном шаге. Они уже смирились с мыслью, что вся эта эпопея растянется на два-три года и потянет немало денег, но других вариантов как бы и не было. Поменялись планы случайно: увидели объявление о продаже нового дома на окраине Заславля, рядом с гребным каналом, всего в 12 километрах от кольцевой.





— К этому времени мы уже поездили вокруг Минска в поисках участка, — рассказывает Максим. — Смотрели те, что выставлялись на аукцион. Все, что ближе к Минску, стоят недешево — 15−25 тысяч долларов. Были интересные варианты в плане хорошего природного окружения, но кроме леса в конце участка они ничем не радовали: дороги как таковой нет, электричество и другие коммуникации только на бумаге. Работы непочатый край, чтобы только подготовить участок к строительству.

На этом этапе к поискам подключился отец Елены. Он строитель, мог дать дельные советы и по выбору участка, и по ведению стройки. Он-то и нашел этот дом среди объявлений — готовый к проживанию, в 12 км от Минска.

— Буквально ночью появился в продаже, а днем мы его поехали смотреть, — говорит Елена. — В объявлении указывалось, что готова отделка, подключены все коммуникации, есть вся необходимая мебель, цена — 105 тысяч долларов.



Входная зона с деревянным крыльцом утоплена в объем дома — дверь в дом не выглядит как вход в бытовку и не нужно придумывать козырьки и навесы

— Если честно, то к готовым интерьерам я относился скептически: у каждого свои вкусы, и угодить всем трудно, — говорит Максим. — Но когда зашли внутрь, то поняли, что нас дизайн полностью устраивает. В отделке все просто, ничего лишнего. Мы воспользовались предложением переночевать в доме и решили, что это то, что нам надо.

Отец Елены поговорил с продавцами и узнал, как и из чего сделан дом, как и какие коммуникации подключены, и резюмировал: для такого дома — это не цена. Плюсы очевидные: Минск рядом, свой участок с начальным благоустройством (в Заславле они сами по себе недешевые), все коммуникации подключены (вода из скважины, автономная канализация, электричество).





— Потом мама приехала, походила по комнатам, ей все очень понравилось, и она сказала: «Вы еще думаете?», — рассказывает Елена. — В общем, так за неделю приняли решение покупать, даже продавцы удивились. В июле 2020 года мы уже заселились.

Впрочем, были и критики: мол, зачем вам такое, лучше сами постройте, из блоков.

— Мой знакомый, когда увидел, что мы собираемся покупать, даже отговорить пытался — типа давай найду тебе участок в Семково, построишь нормальный дом из блоков, — рассказывает Максим. — Я говорю: «Зачем, если здесь все готовое, заезжай и живи?»

— Наверное, для белоруса хороший дом — это двухэтажный, из кирпича, дорого-богато, — добавляет Елена. — А мне нравится такая архитектура, и если бы строили сами, то наш дом был бы похожим на этот или с односкатной крышей.

Ребята рассказывают, что в доме было практически все для жизни: оборудованная кухня с бытовой техникой, холодильник, обеденный стол и стулья, комплект посуды, большой диван и телевизор, светильники. В спальнях — кровати, уличная мебель на террасе, в санузлах — сантехника, унитазы — в общем, буквально все.



Кое-что из мебели и бытовой техники поменяли — перевезли свою из проданной квартиры

— Даже если бы у нас не было своей мебели, то можно было бы комфортно жить, — говорит Елена. — Мы только душевую кабину и стиральную машину купили. Еще ламинат мне сразу показался слишком пестрым, но теперь привыкли, и мусор на нем не так заметен (смеется).

Ни красить, ни клеить обои новоселам не пришлось. Потолки натяжные во всем доме со встроенными светильниками, на полу в комнатах ламинат, в прихожей ковролин, в санузлах — плитка.





Интерес представляет отделка стен. Это не что иное, как панели МДФ (материал, из которого делают мебель). Они не прикручиваются к несущим стенам, а навешиваются с помощью специальных замков. Для наружных стен применены окрашенные панели ЦСП с таким же способом крепления.

— Нам нравится минимализм, поэтому покрасить стены или поклеить обои желания не возникало, — говорит Максим. — Зарекомендовали себя панели отлично: цвет не меняют, не трескаются. А больше всего нам нравится отделка из фрезерованной фанеры — она крутая и очень вписывается в наш интерьер.





Но кое-что все же пришлось поменять. В спальне стояло глухое окно, проветривание предполагалось через дверь на террасу. Это оказалось непрактичным решением: в дом летит мошкара с улицы, а если москитную сетку ставить, то выходить будет неудобно. Поэтому вместо «глухаря» поставили откидное окно с москитной сеткой.

Что еще не устраивает, так это обычные кераминовские унитазы в санузлах — их супруги намерены поменять на что-то более современное.

Планировка в доме простая и одновременно удобная. Начинается с прихожей, оборудованной встроенным шкафом. Из нее есть окно на парковку и стеклянная входная дверь. Из прихожей попадаешь в большое пространство объединенной гостиной, столовой и кухни.



Спальня

Из зоны кухни есть дверь на большую террасу. Налево от входа — санузел, направо — небольшая спальня, окна которой выходят на террасу.

Прямо по коридору — мастер-спальня с собственной ванной и гардеробной. Из спальни есть свой выход на террасу.



Обогревателя в гардеробной нет, поэтому в помещении ощутимо прохладнее. Систему хранения ребята купили в «Икее»

Что за технология?

Относительно этого дома будет правильно сказать, что его не построили, а собрали, так как он сам по себе продукт заводского изготовления. Все его конструкции: стены, крыша, фасад и внутренняя отделка — изготавливались на производстве и доставлялись на участок в упаковке. Мы уже рассказывали о « тест-драйве » подобного дома осенью — он находится на соседнем участке. Дом Максима и Елены — первый прототип, созданный как подтверждение жизнеспособности оригинальной идеи минского инженера Владимира Раковича — производить дома при минимальном участии строителей в процессе. Если все пойдет так, как он задумывал, то завод будет изготавливать их по одному в день, а покупатель получать набор деталей и инструкцию, как это собрать самому.





Теперь о том, из чего собран дом. Главный компонент — несущие утепленные панели (НУП). Они представляют собой герметичный короб из березовой водостойкой фанеры с внутренними перегородками для жесткости, минватой и пароизоляцией. Существует более 15 типоразмеров панелей: например, в стеновых — 150 мм утеплителя, в перекрытиях (пол и крыша) — 250 мм.

В качестве пароизоляционного материала используется полиэтилен толщиной 200 микрон. Для защиты от плесени и грибка внешнюю часть панелей и каркас обрабатывают антисептиком.



Панели имеют четкую геометрию, поэтому соединяются между собой без зазора по принципу шип-паз. Между собой они скрепляются дополнительно скобами. Фото: Дмитрий Багрец

Электродом

Елена говорит, что ее отца при знакомстве с домом удивило то, как была реализована электрическая часть. На все выделено всего 6,5 кВт, при этом в доме буквально все, в том числе отопление, работает от электричества.



Конвекторы быстро нагревают дом — достигают заданной температуры и отключаются

— Казалось бы, выделенной мощности недостаточно, но в электрощитке установлена дополнительная система балансировки, которая не дает перегрузить автоматы и позволяет распределять мощности между бытовыми приборами, электроотоплением и подогревом горячей воды, — говорит Максим. — Например, когда на кухне работает чайник — электроконвектор в прихожей отключается. Вода закипела, чайник отрубился — конвектор вновь работает.

Вся электропроводка спрятана в технологическом зазоре между стеной и навесной панелью.



В санузлах теплые электрополы и полотенцесушители (тоже электро)

Кстати, в доме беспроводная система освещения. Это значит, что выключатель на стене и светильники не связаны между собой проводами, а свет включается по радиосигналу. Таким образом, выключатель можно разместить в любой точке дома и не нужно подводить к нему электрокабель.

Все это хорошо, но во сколько обходится эта «электрификация»? Пока оплачивали по обычному тарифу (20 копеек за киловатт), то выходило дороговато. За самый холодный январь, например, нагорело на 280 рублей.

— Долго промучались с подключением льготного тарифа, больше трех месяцев на это понадобилось: кучи документов, туда заедь, сюда зайди, — говорит Максим. — Недавно на него все же перешли, теперь по 8 копеек за киловатт платим. Это общий тариф на все потребление (без установки отдельного счетчика на отопление): отопление, освещение, работа индукционной плиты, бытовой техники. Последний раз получилось 150 рублей. Нам кажется, что это вполне приемлемо — больше ведь ни за что мы не платим.

— Все родственники и друзья переживали: ну как, вы не замерзли? — говорит Елена. — Отвечаем: нет, нам комфортно. Обычно мы поддерживаем температуру в комнатах 19−20 градусов, больше нам уже жарко.

Кстати, вентиляция в доме довольно необычная. Свежий воздух поступает по медной трубке, которая проходит через стену и забирает воздух из-под вентфасада. Второй ее конец выведен к электроконвектору. Таким образом, свежий воздух сначала проходит через обогреватель и попадает в дом уже подогретым.

Свой дом

Меньше чем за год жизни в доме супруги успели благоустроить участок: сделали отмостку, баскетбольную площадку 9×9 метров с резиновым покрытием, дорожки. До этого строители пристроили к дому гараж. Он обошелся примерно в полторы тысячи долларов.





— Я не люблю высоких и непрозрачных заборов, поэтому по периметру установил самый простой и дешевый заборчик из металлической сетки, — рассказывает Максим. — Под ним высаживаем туи — будет потом зеленая изгородь. Мы как-то были в гостях у сестры в Канаде — там вовсе нет заборов, и люди не парятся по этому поводу. Кстати, туи привез из Кобрина от мамы, там они дешевле в три раза, чем здесь.



Луж возле дома не бывает: вода уходит в дренажную систему. Отмостка по периметру — бордюрный камень, уложенный плашмя

Переезд в Заславль супруги считают своей удачей. Им удалось без нервов от строительного процесса поменять «однушку» в Копище на, по сути, трехкомнатную квартиру на 100 «квадратов» со своим гаражом, спортплощадкой, террасой и газоном.

— Раньше приезжаешь во двор после 18.00 — думай, где машину поставить, наворачивай круги по району, — говорит Максим. — Здесь приехал, машину в гараж. Вокруг тишина и спокойствие, сбоку, сверху и снизу никто не кричит и не долбит стены. Появилась только дополнительная нагрузка — покосить, снег почистить.

Для нас за городом нет ничего нового, так как всю жизнь прожили в частных домах. Если бы выросли в квартире, то, может, не смогли бы и вовсе переехать. Многие наши друзья не представляют, как можно жить в собственном доме: а как же сады, школы, магазины и рестораны рядом? Опять же, в квартире ты отвечаешь только за свои квадратные метры, а если что-то случилось, то ЖЭС отремонтирует. Здесь ты хозяин и за все отвечаешь.



Терраса весь день на солнечной стороне, поэтому супруги теперь ищут решение, как ее притенить

Изменилась логистика, как добраться на работу и домой.

— Машина в семье одна, но выкручиваемся, — говорит Максим. — Пару раз в неделю я езжу в Минск на тренировки к 7 утра (Максим — тренер по триатлону) и по пути отвожу Лену на работу в Ждановичи. Если не получается на машине, то можно на городском автобусе доезжать до станции Беларусь в Заславле, а потом на городской электричке — до Минска. Всего минут 45 дорога занимает. Получается даже быстрее и проще, чем раньше из Копища.

Как перезимовали?

— Про наш дом как раз в момент заключения сделки вышла статья на одном сайте, — говорит Максим. — Очень «порадовали» комментаторы, которые писали, что дом развалится, его сгрызут мыши, стены сгниют, а мы замерзнем. Кто-то пытался шутить: мол, это вообще дом или магазин? Досталось и плоской крыше: многим показалось, что крыша протечет, а в большие снегопады не выдержит нагрузки. Ничего подобного не произошло, и мы этому, конечно, рады. Хотя в эти прогнозы мы изначально не верили.





После зимы Елена собрала в один список все выявленные неисправности — их будет устранять компания, которая построила и продала дом. Итак, что же требует внимания специалистов?

— Непонятно почему в морозы собирался конденсат в нижней части оконных откосов, — начинает перечислять хозяйка. — Еще отваливается плинтус (маскировочная лента) натяжного потолка в санузлах. Иногда попискивают конвекторы при нагреве — пару минут позвенит, и все. При сильных ветрах может хлопать задвижка в трубе вытяжки. А еще перегорела лампочка в светильнике в натяжном потолке над кухней. Все это нам обещали устранить.





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