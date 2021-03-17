Рената Литвинова призналась в своей бисексуальности и ответила на вопросы «о личном» на детекторе лжи

Источник материала: Tut.by

Рената Литвинова призналась в своей бисексуальности и откровенно ответила на вопросы о своей личной жизни в шоу «Детектор лжи» на YouTube-канале Tatler Russia.



Фото: Reuters

Рената Литвинова приняла участие в шоу, где знаменитости дают ответы на часто каверзные вопросы, будучи подключенными к полиграфу, а ведущий по показаниям аппарата делает вывод, правдивы они или нет.

Актриса и режиссер ответила да, когда ее спросили о том, нравятся ли ей мужчины, а потом попросила задать ей аналогичный вопрос о женщинах — на него она тоже ответила положительно. По утверждению полиграфолога, это оказалось правдой.

Также Литвинова высказала сомнения по поводу того, хотела ли бы она снова выйти замуж, а отвечая на вопрос, был ли ее последний брак по любви, заявила:

«У меня нет этих „последних браков“, у меня они все в текущем состоянии. Поэтому вопрос некорректный».

Ведущий отметил, что Литвинова была не до конца правдива, когда говорила, что уже нашла любовь всей своей жизни.

«Ну, это люфт, это воздух — он же должен быть. Ты же не можешь быть квадратно-гнездовой — ты же не гвоздь», — ответила на это 54-летняя актриса, также подтвердив, что влюблена в данный момент.

Несколько вопросов касались дружбы актрисы с певицей Земфирой. Выяснилось, что Литвинова на самом деле считает ее лучшим музыкантом современности. Также режиссер заявила, что никогда не имела принципиальных разногласий с певицей — правда, как отметил ведущий, ответ был правдивым примерно на 80%.

Рената Литвинова заявила, что «пытается» верить в Бога и сейчас находится в поисках веры, что оказалось правдой. Также она ответила на вопросы, касающиеся российского кинематографа и своем месте в нем, в том числе о ее новой режиссерской работе — фильме «Северный ветер», недавно вышедшем в прокат.