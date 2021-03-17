Минфин недоволен «избыточной закупкой» автомобилей руководителями сельхозпредприятий

Источник материала: Tut.by

Собственные средства сельхозпредприятий, полученные в том числе за счет господдержки, «не должны отвлекаться на расходы, которые можно, а иногда и нужно исключить», говорится в статье заместителя министра финансов Владислава Татариновича о путях оптимизации финансирования села, опубликованной в мартовском номере ведомственного журнала «Финансы. Учет. Аудит».



Фото: tori.fi

«Вариантов сэкономить достаточно много. Например, вызывает оправданные вопросы избыточная закупка транспортных средств, не занятых в производстве», — пишет чиновник. Со ссылкой на данные ГАИ он отмечает, что лишь 100 из 702 зарегистрированных сельхозпредприятиями за последние два года автомобилей и микроавтобусов — местной марки Geely.

«Видимо, для выезда „в люди“ руководителям хозяйств очень нужны новые Toyota Land Cruiser, Camry и RAV4, ŠKODA KODIAQ, Volkswagen Tiguan, Caravelle и Multivan, Mercedes-Benz Vito и т.д.», — сетует Татаринович.

За этот же период на учет в ГАИ поставлено 1726 бывших в употреблении легковых автомобилей и микроавтобусов, продолжает представитель Минфина. При этом 65% такой техники снималось с учета в том же году, «включая внедорожники „Лексус“, „Тойота Лэнд Крузер“, „Фольксваген Туарег“ (последний поставлен на учет и снят с него вообще в течение одного дня)». В итоге «обостряются риски их нерационального использования», считает замминистра.

По его мнению, требуется «выработать четкие рекомендации по использованию чистой прибыли, объем которой очень высок». «В определенной мере прибыль в отрасли сформирована за счет оказываемой государственной поддержки, и она остается внутри сферы: в 2019 году в качестве дивидендов государство и иные собственники получили только 6 млн рублей», — отмечает Татаринович. «В оставшейся части» чистая прибыль «идет на текущее потребление», однако это «никак не регулируется ни профильным министерством, ни облисполкомами».

«Анализ ситуации доказывает, что пенять на недостаток средств некорректно», — подчеркивает замминистра финансов, описывая ситуацию в сельском хозяйстве.

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