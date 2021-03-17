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В Украине похвастались способной заставить «психовать» Россию ракетой
Источник материала: Tut.by
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в беседе с изданием «
Жданов похвастался, что «противодействия этой ракете на сегодняшний день нет» и ею даже заинтересовались США. «Ракета летит над водой на высоте 3−300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость. Испытания показали, что точность ее попадания довольно высока, до нескольких метров», — перечислил эксперт характеристики ракеты.
По словам Жданова, если комплексы с «Нептунами» будут расставлены вдоль побережья Черного и Азовского морей, Украина сможет полностью контролировать надводное морское пространство почти на 300 километров от берега. «Россия уже психует», — добавил он.
Ранее Минобороны Украины сообщило, что военно-морские силы Украины вооружились опытными образцами берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун». По словам министра обороны Андрея Тарана, данное оружие «увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море». Таран добавил, что ЖК-360МЦ «Нептун» и корабли ВМС Украины планируется замкнуть «в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря».
В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен ракетами комплекса ЖК-360МЦ «Нептун».
Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря.
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Ранее Минобороны Украины сообщило, что военно-морские силы Украины вооружились опытными образцами берегового мобильного ракетного комплекса с...
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